¿Por qué es 'Barbie' la película más esperada del año? Seis claves para entender el fenómeno

Algo muy raro tendría que pasar para que 'Barbie' no se convirtiera en la película del verano, incluso estrenándose el mismo día (este jueves, 20 de julio) que 'Oppenheimer' (2023) de Christopher Nolan. Todo juega a favor de la esperada película sobre la muñeca de Mattel. Por un lado, el misterio: ¿Cómo será la película sobre Barbie? ¿Qué tono tendrá? ¿Será una parodia? ¿Puede ser feminista una película sobre Barbie? ¿Cuál es su público? Por otro, la curiosidad que siempre despierta una propuesta con mucha gente interesante al mando: de Greta Gerwig (Lady Bird, Mujercitas) como directora y guionista (junto a Noah Baumbach) a Margot Robbie en la piel de la muñeca. Y, por supuesto, una campaña promocional irresistible que ha pintado de rosa las redes y este caluroso verano.

La película más esperada

Barbie es, sin duda, una de las dos películas más esperadas de esta temporada. La otra es ¡Oppenheimer¡ (2023), lo nuevo de Christopher Nolan. Desde que se anunció que ambas se estrenan el mismo día, el próximo 20 de julio, las redes se han llenado de memes cruzando ambas películas (los pósters virales de Barbenheimer) como metáfora de la dificultad de elegir entre una u otra el día del estreno. ¿Cuál verás primero?

Princesa sin reino

Como suele pasar con las películas más esperadas, no han trascendido detalles del argumento de 'Barbie'. Pero el tráiler da unas pinceladas. Ante algunos síntomas extraños e inesperados, como notar que ya no camina de puntillas y sus pies son planos, la célebre muñeca (Margot Robbie) tiene que dejar atrás el maravilloso mundo de Barbie para viajar al mundo real. No estará sola en su aventura: le acompañará Ken (Ryan Gosling).

Margot Robbie es Barbie

Ni en sus mejores sueños Barbie podría haber imaginado que le daría vida en la pantalla Margot Robbie, una de las estrellas del momento y una actriz magnífica. La intérprete de 'Yo, Tonya' (2017) y 'Érase una vez… en Hollywood' (2019), Harley Quinn en 'Escuadrón suicida' (2016) y 'Aves de presa' (2020), se unió al proyecto cuando pasó a manos de Warner Bros. y no es sólo su protagonista. La actriz también es una de las productoras de la película.

Ryan Gosling es Ken

Aunque su participación en la película peligró en algún momento por problemas de agenda, Ryan Gosling es Ken en la película, el amigo de Barbie. Aunque no es la primera vez que el actor demuestra su vis cómica ('Crazy, Stupid, Love', 'Dos tipos buenos'), la expectación por ver al protagonista de 'Drive' (2011) y 'La La Land' (2016) en la piel del famoso y rubísimo muñeco es grande. Más aún vistos sus estilismos flúor en el tráiler y las imágenes promocionales.

Greta Gerwig: la cineasta que 'Barbie' merecía

La elección de Greta Gerwig como directora de la película sobre Barbie traía las mejores vibraciones. ¿Por qué? Porque es una de las cineastas más interesantes del momento, inteligentísima, conectada con el presente y, como demuestran sus anteriores 'Lady Bird' (2017) y 'Mujercitas' (2019), empeñada en crear buenos personajes femeninos. Gerwig, que también es actriz (ella es Frances Ha), firma además el guion de 'Barbie' con Noah Baumbach ('Historia de un matrimonio'), otro cineasta espléndido.

¿Una película feminista sobre Barbie?

¿Puede ser feminista una película sobre Barbie? Lo veremos el día del estreno, pero todo apunta a que sí teniendo en cuenta que tiene a Greta Gerwig y a Margot Robbie a los mandos. Desde sus distintos espacios (Gerwig es actriz, guionista, productora y directora; Robbie es actriz y productora), ambas están llevando a cabo una labor espléndida para defender y reivindicar el espacio de las cineastas y crear personajes femeninos interesantes.