La mio amiga y collacia Marta Mori foi la primera qu’atendió equí al llibru "Nunca vencida" (La Fabriquina, Xixón, 2023, prólogu de Pilar Sánchez Vicente) y la primera qu’emplegó’l conceutu de "discursu de la renuncia" dientro de la narración de la idea d’Asturies que fai l’autor David Guardado: dempués del episodiu non tan míticu de Cuadonga la nuestra comunidá diría recoyendo en milenta años un sentimientu vagorientu de renunciu: sé que tendría que ser más de lo que soi, vencí dalgunes veces, pero ya nun soi pa con ello, hai fuercies invencibles qu’oblíguenme a renunciar. Pero Guardado, col montu de datos y episodios qu’investigó y regalónos, guardó pal final otru inesperáu conceutu que cinca a la realidá presente: "arguyu de pertenencia". Títulu en páxina 491: "Del nacional-lliberalismu al "arguyu de pertenencia" como discursu oficial".

¿Y qué ye lo que hai ente’l renunciu que supón el refrán de qu’Asturies ye España y lo demás tierra conquistao, d’un llau, y l’arguyu de pertenencia que d’esmenu quier ser oficial? Porque’l refrán del renunciu ya-y lo desplicara Fermín Canella a los Reis nel discursu que recordarán, del día 9 de setiembre de 1918. Na páxina 18: "Os habré fatigado, Señor, con el rápido apunte de hechos y nombres inmarcesibles, pero no fue por extravío de amor provincial, pues estas y otras glorias, tanto como asturianas son españolas, considerando que Asturias nunca dejó de ser España por Covadonga, mientras que hubieron de ser reconquistadas las demás provincias". Ta bien, entós l’arguyu de pertenencia en cursu, ¿pidiría al Estáu, por eses glories vieyes, les mesmes competencies que les que gocien eses "demás provincies"? ¿Hai un soxetu social específicu del arguyu de pertenencia a Asturies?

Guardado fala con sencia de los cambeos na FSA y de posibles movides gubernamentales de pertenencia asturiana pero sobre too nun dulda en sorrayar la presencia histórica más marcada de la clas obrera no que ye la idea posible d’Asturies. Convién marcar una secuencia d’esto. Les mayores manifestaciones , multitudinaries, diéronse alrodiu de 1881 por cuenta la llegada del tren y los problemes téunicos y políticos que producíen medrana de aislamientu. Dende 1917 el protagonismu, tamién sentimental, ye de la llucha de clases. Hai rexonalismu, pero minoritariu, más personal que colectivu. Destaquen muncho más de lo que se diz federalismu y anarquismu: nun hai más que pensar en figures como, tovía del sieglu XIX, o na guerra civil, Eleuterio Quintanilla o ná menos que’l escritor Emilio Robles, "Pachín de Melás". Y el fechu míticu de la Revolución del 34 que sigún Guardado causa, por la sonadía internacional, una transmutación seria de la idea d’Asturies.

Llegó’l momentu de tornar equí a una de les frases con que más s’enrreda na tertulia informal, apasionada pero non xostre, sobre lo que agora, oficial o non pué llamase bien, "arguyu de pertenencia". Pronuncióla un intelectual, un filósofu, un mayestru en criar frases célebres que xugaran y medraran na mente de les persones. La frase ye: "los asturianos se sienten región pero no se saben región". Como él quería vertebrar a España comprendía’l nuestru casu y camiento que sería asina la desplicación: la minoría que sabe el por qué de ser rexón y nación primixenia nun ta por contalo a la mayoría, y la mayoría nota que siente lo que otres provincies dicen que son pero nun s’atreve al arguyu nin a la pertenencia. ¿De quién ye la culpa? De Ortega y Gasset non.