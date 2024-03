La Caravana del Verso, 15 años en el camino

Quince años llevará pronto La Caravana del Verso llevando la poesía y la música por España y Portugal, desde que el 28 de octubre de 2018 Joaquín de la Buelga, después de haber dedicado su vida profesional a la gerencia de diversos medios de comunicación, retomó su vocación primera. "Siempre tuve una gran afición por recitar, desde niño, me habían enseñado a leer en voz alta", rememora De la Buelga. Liberado de las obligaciones laborales empezó a darle vueltas al asunto: "Los recitales convencionales no me convencían, me parecían soporíferos, y así comenzamos mezclando la poesía con la danza, la música y la canción. Eso atraía a otro tipo de público".

La Caravana del Verso, un nombre que evoca aquella iniciativa de teatro universitario que fue "La Barraca" de Federico García Lorca y Eduardo Ugarte, nació con el propósito de "difundir la vida y la obra de los grandes poetas, con un ánimo didáctico y divulgativo, a través de la palabra, fusionando la poesía con la música y la canción".

Joaquín de la Buelga, ovetense, emprendió la aventura en solitario, pero enseguida fue consciente de que, sin ayuda, era una "tarea titánica", y así La Caravana del Verso se convirtió en un dúo, con Rodrigo Alperi, de Gijón, como cantante, instrumentista (guitarrista y pianista) y compositor. Él es quién pone música a las poesías de sus conciertos-recital, como les gusta referirse a ellos. Joaquín de la Buelga se ocupa de los guiones y de la dirección.

En estos quince años dedicados a la lírica, De la Buelga y Alperi han actuado en Huelva, Valladolid, León, Madrid, Santander, Zamora, Zaragoza, Teruel, La Coruña, Madrid y, en Portugal, en Lisboa y Viana do Castelo. Han publicado una decena de CD y varios DVD. "Tenemos el afán de sacar la poesía de los ámbitos minoritarios; la poesía, pese a que se publican muchos poemarios, es la cenicienta de la literatura", afirma De la Buelga.

En sus espectáculos está lo mejor: Antonio Machado, Claudio Rodríguez, Miguel Hernández, Federico García Lorca, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Gloria Fuertes, Pablo Neruda, Gerardo Diego... Y en ese heterogéneo repertorio, que recorre géneros y temas, y la geografía poética en castellano de norte a sur, hasta Latinoamérica, no faltan los cantautores, como Luis Eduardo Aute, y algún poeta extranjero, como Leonard Cohen.

La Caravana del Verso va "absolutamente por libre", comenta su fundador, "no pertenecemos a ningún grupo poético; somos divulgadores de la poesía, como los juglares de la Edad Media" y no han dudado en recurrir a las redes sociales y a la tecnología. En Facebook –donde tienen 22.000 seguidores– y Youtube informan de su actividad y comparten lecturas poéticas. Su último trabajo, en formato USB, está dedicado al poeta ovetense Víctor Botas, de cuyo fallecimiento se cumplió el año pasado el 30.º aniversario. Últimamente, se han volcado en la difusión de la obra de mujeres poetas, como Gioconda Belli. "Han sido muy ninguneadas en el mundo de la poesía", opina De la Buelga. De La Caravana del Verso hay hasta una película documental "Ocho más uno", presentada hace unos años en la biblioteca del Fontán, en Oviedo, a modo de una crónica de una de sus giras, de nueve días.

Ahora, con motivo del Día Mundial de la Poesía, La Caravana del Verso ha programado varios conciertos poéticos, empezando, hoy mismo, a las 19.00 horas en el complejo hotelero La Serrana de Avilés, por "Encuentro en el tiempo", dedicado a Lord Byron y Ana del Valle. Mañana, en el centro polivalente integrado de Lugones, a las 19.30, presentarán "Canto a Neruda", por el 50.º aniversario de la muerte del poeta.

En Semana Santa también tienen una agenda ocupada, con el "Vía Crucis" de Gerardo Diego en la iglesia de San Antonio de Padua o de los Padres, en Avilés, el sábado 23 de marzo, a las 20.00 horas, y el lunes, 25 de marzo, a las 19.30, en la iglesia de Santa María de Figaredo, en Mieres. El Viernes Santo ofrecerán un concierto-recital con el "Vía Crucis" de Benjamín Sánchez Espinoza en la iglesia de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen en Alba de Tormes, en Salamanca.

Suscríbete para seguir leyendo