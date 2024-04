El regreso del comisario Perro Lascano

Ernesto Mallo (La Plata, 1948) –pese a que se define como taxista, contrabandista y artesano– es un escritor, dramaturgo y periodista argentino que con su primera novela, "La aguja en el pajar", fue finalista del Premio Clarín-Alfaguara de Novela y ganador del Premio Memorial Silverio Cañada. Además, ha escrito guiones cinematográficos, de televisión, piezas teatrales, cuentos y ensayos y ha dirigido varias antologías. Sin embargo, han sido las novelas del comisario Venancio Ismael Lascano, alias Perro Lascano, las que le han permitido conquistar un amplio mercado y ser traducido a varios idiomas.

La primera de la saga, "La aguja en el pajar", fue publicada en Argentina por Planeta y en España con el sello Siruela con el título de "El crimen en el Barrio del Once". En sus páginas nos presentó a Perro Lascano, un comisario de policía trastornado por la muerte de su esposa, al que le encargan investigar la aparición de varios cadáveres en Riachuelo. Es un policial en la Argentina de los setenta, con policías, militares y jóvenes militantes en la clandestinidad pululando por un Buenos Aires que vive la represión de la dictadura. Pese a ese escenario, Perro Lascano será un investigador honesto.

Esto me extrañó, pues aquella era una Argentina que desconfiaba de su policía y la situaba como una de las más corruptas del planeta, cuestión que ha tenido su reflejo en toda la novela policial porteña. Le pregunté sobre esto a Ernesto Mallo y su respuesta me sorprendió: "Me niego a creer que toda, absolutamente toda, la policía argentina fuese corrupta. Alguien tendría que ser honesto. En ese policía honesto se inspira Perro Lascano".

Le siguió "El policía descalzo de la plaza San Martín", donde Perro Lascano aceptaba un trabajo que le permite ganar suficiente dinero para emprender una búsqueda del peligroso general Giribaldi perseguido por la justicia argentina. En esta novela nos mostrará a policías corruptos en el negocio de la droga. Luego llegó "Los hombres te han hecho mal", donde Mallo, basándose en una información real que conocía de primera mano, sitúa a Lascano al borde de la jubilación para que investigase un asunto de trata de personas en Mar de Plata. Esto le permitió mostrarnos a mujeres sometidas a esclavitud sexual o llevadas desde otros países mediante engaños, poniendo al descubierto las redes que manejan la prostitución, en las que se mezclan narcotraficantes y criminales en fuga.

Las novelas más recientes son "La conspiración de los mediocres", "El hilo de sangre" y "La ciudad de la furia". En estas regresa a Buenos Aires –"La capital de un imperio que no llegó a ser", así la definió Mallo en "El relicario"(2010)–, en una Argentina sumergida en la oscuridad de la dictadura de Videla y de los atentados de los paramilitares de la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista). Nos presenta a un Perro Lascano retirado de la policía, pero que no se aburre porque encuentra siempre casos que investigar, en medio de sicarios, criminales, amoríos y militares golpistas en calles en las que se respira el odio.

Ahora nos llega "Perro viejo", una novela en la que el excomisario Lascano, con pérdidas de memoria, se encuentra en un geriátrico de nombre Hogar y reflexiona sobre su vida: "Nunca me sentí policía, estaba disfrazado de policía". En el jardín de la residencia, delante de cincuenta personas, se ha cometido el asesinato de Sebastián Bisordi, cuyo pasado lo sitúa en la época oscura de la dictadura de Videla y en las filas de la Triple A, pero en los archivos de la policía se ha borrado cualquier huella de su existencia. A lo largo de la novela irán apareciendo una serie de personajes curiosos y extravagantes, como Sofía, una joven empleada que acude al trabajo con una camiseta en cuyo frontal se lee "Here Comes Troubles". Los diálogos son lacerantes ("A partir de cierta edad, la gente es más bella vestida que desnuda". "¿Cómo lo sabe usted, la vio desnuda?" (p. 148), en medio de los tangos de Cacho Castaña, las películas tedio del cineasta Jim Jarmusch y la reflexión sobre la vejez, acerca de la que sentencia: "Cuanto más viejo se hace uno, menos decisiones toma" (p. 221).

La investigación principal del crimen estará a cargo del Capitán, personaje que ya apareció en novelas anteriores y al que Ernesto Mallo piensa dar continuidad.

Perro viejo Ernesto Mallo Siruela, 205 páginas, 18,95 euros

