La voz del corazón

El día 3 d’esti mes finó n’Italia Rosa Cunqueira (A Estierna, 1971), una figura fundamental na defensa de les tradiciones de los torneiros, cunqueiros o tixileiros del suroccidente d’Asturies. Mui conocida como artesana, llevaba en Trabáu, col fíu, Víctor Rodríguez, «La Guarida del Cunqueiru», una tienda taller heriede d’«El Rincón Cunqueiru» del tamién desapaecíu Vitorino García. L’espaciu, amás de dedicase a la venta d’artesanía, fai por esparder el conocimientu del oficiu de cunqueiru, consistente en facer la tixela o cacía de madera que s’usaba antes nes cases (concos, cachos, xarres…). Arriendes d’esto, Rosa dominaba l’arte de facer panderetes y yera una buena conocedora y divulgadora del folclore de la zona suroccidental. Fai dos años, fuera nomada «Muyer Rural d’Asturies 2022» como recompensa al so llabor d’espardimientu de la cultura asturiana.

En 2010, publicó’l llibru de poesía «Suenos. Versos cunqueiros». La obra surdió del deséu de conservar y dar a conocer la fala cunqueira, una variedá del asturianu que s’usa nos llugares d’El Vau (Ibias), El Corralín (Ibias), A Estierna (Ibias) y Trabáu (Degaña). Lo más característico d’ella ye’l fonema oclusivu retroflexivu sonoru, representáu cola lletra «d.d», qu’apaez al comienzu de palabra o en posición intervocálica («d.dana», «ad.dumar») nel mesmu sitiu onde van la «ll» («llana», «allumar») o lo que se conoz davezu como che vaqueira («l.lana», «al.lumar») nes demás variedaes del asturianu.

En 2023, Rosa Cunqueira sacó una segunda edición de «Suanos». La obra salió precedida por dos prólogos, una introducción de Vítor García y un entamu del aniciador de Rosa na conocencia de la norma del asturianu, l’escritor Roberto González-Quevedo. Na introducción, esplícase’l propósitu material d’esta reedición, consiguir perres pa restaurar el «Mulín de Rusil» de Vid.dardecendias (Ibias), una propuesta del movimientu orixináu en Trabáu #Salvaelmundorural. El h.astag define a les clares la misión de Rosa como activista. La obra, amás, lleva anexos dellos códigos QR que dan accesu a una grabación d’ella lleendo los sos versos, lo que permite sentir la sonoridá característica de la fala cunqueira.

«Suanos» ye una colección de poesíes d’inspiración popular, anque l’autora combina la tendencia de la llírica tradicional a emplegar versos cortos y rimes asonantes col versu llibre. Los temes d’una parte de les composiciones reflexen les esmoliciones vitales de Rosa Cunqueira. D’esta miente, fala de los oficios tradicionales –«Torneiru cunqueiru o tixileiru / que yá casi nun fai tixela, / tixela que yá nun s’usa, / tradiciois que se dexan»–, descríbelos –«Suena’l martied.du / retumbiar por toda a cachi, / pasan as horas ya’l día/ya’l ferreiru da-d.dy / que da-d.dy»–, fai referencia a la fala de la zona –«Ouficiu de tierra probe / na nuesa tierra cunqueira, / falaban a xerga propia, / il tixileiru da tixela»– y reivindica’l valor identitariu de la cultura popular –«Choran us nuesus ancestros, / vamos perdendo identidá, / agora yá nun sabemos / lo que somos a mitá».

Con too, lo que más presta de les poesíes de Rosa Cunqueira ye l’autenticidá que gasta pa referise a los sentimientos propios, productu d’un mundu interior que s’adivina ricu y intensu. Con un versu senciellu y «cantabile», escribe de la vida en contactu cola naturaleza –«Quién me dira tar aid.dí / onde ta aqued.da cabana / nel altu d’esas montañas / onde taba aqued.da braña»–, del amor –«Dixisti que me querías / ya marchástete p’aid.dí, / you quedéime na mia terra / ya tuve isperando por ti»– y el desamor –«Pa ti sou naide / sou solombra d’intanueite»–, de l’angustia esistencial –«Cuando nun sintu. / Cuandu s’apagóu. / Cuandu lu pierdu. / Cuando marchóu’l miou you»–, de la sufrencia que sigue al duelu –«Il dolor chéname / us cachíos del miou ser / nun me deixa fuercias / pa d.devantame outra vez»–, de les llecciones que nos trai la vida –«Queremos lo que nun tenemos, / tenemos lo que podemos, / podemos cuando nos deixan / yá si non aguantareimos»–. Nel centru d’esi universu poéticu, ta’l deséu, nel sentíu ampliu de la palabra –«Quixira / iscuitar / del ríu as ruxideiras / il xiringase d’us rebochus / cuandu / l’aire / los xustrea»–, que dacuando se confunde col suañu –«Soñandu / con ver / estred.das / eichéime / anueite / na cama». Con palabres sencielles, Rosa Cunqueira tresllada la voz del corazón d’un mou directu, ensin artificios retóricos, qu’espeya la derrota del deséu: «Chorando sin esperanza / despuéis de muitu chorar / tuve pensando pa mi / que’l querer ía desear».

Cola ayuda de la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Turismu del Principáu d’Asturies