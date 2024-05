I Conceyu Asturianu de Profesionales, 1977

El Conceyu del títulu celebróse nel Teatru Campoamor, Uviéu, el 7 de mayu. La Comisión Organizadora publicó’l llibru correspondiente, "Informes y Documentos". El manifiestu vien en billingüe, asturianu y castellán, y acaba cola fras exclamativa que marcaba la influencia de Conceyu Bable, una de les asociaciones intervinientes: ¡Puxa Asturies democrática y autónoma! La páxina 147 lleva un Índice (sic) mui ilustrativu de les persones y grupos que se presentaben entós xuntes baxo una idea democratica mui xeneral d’izquierdes, de socialismu y de rexonalismu, en vista too ello de les elecciones primeres del nuevu réxime en 1979. Eso ye importante porque tamos falando d’una publicación mui vieya pa quienes ñacieren alrodiu d’esos años, dao que lo que cuntamos viviérenlo de neños y si quieren pescancialo como llectores tendrán qu’imaxinalo y comparalo colo que vivimos nestos momentos del sieglu XXI. Por exemplu l’indiz entama col prólogu (páxina 3) que lu firma Juan Cueto Alas, y que cuando lu lleemos ye como si Juan toviera tovía ente nós, lo que ye verdá porque solo falta físicamente y la so presencia de carauter y conceptu sigue ente nós como si tal cosa. Otru nome paecíu ye’l de Ramón F. Rañada, l’amigu arquiteutu que dexónos hai poco pero queda d’él la obra y el recuerdu de la so intelixencia de les coses. Na páxina 35 d’esti llibru podemos repasar el informe "Estado actual del planeamiento físico del territorio en Asturias". L’indiz indícanos cómo les figures y especialistes d’entós, qu’empezaben la so carrera vital, siguen allargándola nel contextu presente. L’economista J. Luis Marrón Jaquete escribió na páxina 15 sol tema que tanto entós como agora ye ún de los de más fondu interés: "Asturies: economía y regionalismo". Y col mesmu xeitu el profesor y militante José Antonio López Brugos escribía l’artículu, na páxina 61, "Universidad de Asturies". Hai que soliñar nel indiz la cantidá d’asociaciones que bien formaes yá d’aquella o en camín de facelo aporten informes sobro la estaya na que desendolquen la so profesión y militancia. Una de les más destacaes yera A.N.A., Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza, que na páxina 27 ufierta l’informe "Situación ambiental y ecolóxica d’Asturies". Ún de los principales responsables d’A.N.A., el profesor Carlos Lastra ye nel presente miembru de númberu de l’ALLA. Nesa llínea l’indiz apunta informes d’asociaciones diverses, de la Nueva Sanidad Asturiana, de Pintores y Escultores, del Teatro Independiente Asturiano, del Nuevu Canciu Astur. Toes medraron nestos cuarenta y siete años faciendo parte de los sistemes sociales y culturales del país, y emplegando por cierto la mayoría d’elles, nes sos actividaes, la llingua asturiana. Y un casu especial qu’asoma na páxina 97 del indiz ye’l informe presentáu por María Oliva Blanco Corujo, Carmen Suarez Pendás y Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós: "La mujer profesional en Asturies. Algunos problemas de feminismo". Sí, tamos nel aniciu del nuestru movimientu feminista, poco dempués ñacerá l’A.F.A., Asociación Feminista de Asturias. A estes altures de la columna albidro que habrá llectores que se tan entrugando ónde quedaron nesti Primer Conceyu Asturianu de Profesionales, en fin, les posiciones sobro’l "fechu diferencial", como se dicía hai mediu sieglu. Na páxina 21 hai un textu tituláu "La llingua asturiana, anguaño", que firmo yo mesmu: Asturies, xineru, 1977, en nome de Conceyu Bable. El caberu párrafu diz asina: "3.24. Si les fuerces polítiques d’Asturies dexen d’atuar dafechu como sucursalistes y xoncen a los sós programes la reivindicación llinguística –recuperación y normalización del bable–, el nuestru pueblu entainará llueu hacia una concencia nacionalista d’autodeterminación". Más pallá d’eses faltes ortográfiques pre-académiques la custión actual ye la crítica de l’autodeterminación. Pero otru día.

