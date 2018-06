El partido ante el Colunga de las camisetas se jugará este sábado

En plena celebración por el ascenso, el Langreo recibió la notificación de la Federación Española para disputar el encuentro ante el Colunga. El choque había sido suspendido el pasado 25 de marzo al no portar el equipo de Santianes unas equipaciones que se distinguieran de la camiseta del Langreo. El árbitro decidió que no se jugara.

Los sucesivos recursos del Colunga terminaron en el Tribunal Administrativo del Deporte, que dio la razón a los de Santianes el pasado viernes. La Federación Española envió una circular a los clubes instándoles a jugar este sábado, a las 19.30 horas. En dicha circular se recoge que " el Colunga deberá comparecer con una equipación que no genere confusión con la del Langreo, autorizando para este partido en concreto a que no sea de las comunicadas a principio de temporada y, en su defecto, con petos de color distinguible".

Ganzábal abrirá sus puertas con entrada libre para que todos los seguidores puedan presenciar este encuentro. Los de Hernán necesitan al menos un punto para lograr la clasificación para la Copa del Rey la próxima campaña.

El Langreo cuenta con varios jugadores arrastrando molestias a raíz del esfuerzo realizado en la promoción de ascenso. Por su parte, la situación del Colunga es mucho más dramática. Los de Santianes llevan un mes y medio parados tras terminar su participación en la Liga de Tercera División. "He puesto un mensaje en el grupo de whatsapp y ninguno de los jugadores me ha dicho que no", destacó el presidente del Colunga a LA NUEVA ESPAÑA. Sin embargo, su entrenador, José Luis Rodríguez, ha firmado por el Llanera y una decena de jugadores ya se han comprometido con otros clubes.