Los jugadores franceses se alejan del Real Avilés

Las negociaciones entre el Real Avilés y el grupo francés que pretende colaborar continúan con "calma", según explicaron ayer desde la empresa de representación gala, aunque los impagos a los jugadores de la pasada campaña han hecho que los planes cambien.

El grupo galo había anunciado la disponibilidad de ocho jugadores franceses para reforzar el equipo blanquiazul en el caso de que el acuerdo prosperara. "Hemos esperado hasta ahora, pero no hemos conseguido ninguna garantía de que estos jugadores puedan estar al día de cobros y hemos comenzado a buscarles otros equipos. No podemos arriesgarnos a que los jugadores pasen por los problemas que hubo la temporada pasada", señaló José Luis García, representante del grupo francés en Asturias. Con todo, desde Francia afirman que no son ni mucho menos los únicos jugadores disponibles para trabajar en el Avilés y que el proyecto puede llegar a buen puerto.

Aunque se está trabajando en el proyecto deportivo, éste no avanzará mientras no se afronten los pagos que se le adeudan a la anterior plantilla. García esperaba un paso adelante por parte del club avilesino saldando la deuda, pero lo cierto es que a día de ayer, cuando se cumplía el plazo oficial para liquidar a las plantillas de Tercera División, los jugadores que denunciaron a través de la Asociación de Futbolistas Españoles al club por impagos no habían cobrado todavía las mensualidades que se les adeudan. Así, la Federación Asturiana tendrá que proceder a bloquear los derechos federativos del Real Avilés. Es decir, no podrá fichar ni inscribir jugadores hasta que pague la deuda con los jugadores de la pasada campaña.

Tampoco se ha conseguido cerrar el posible apoyo económico al proyecto. El grupo francés que apoyaría la parcela deportiva del Avilés está trabajando con un grupo inversor, para que sume su apoyo económico al Real Avilés. Los primeros documentos intercambiados entre ambas partes no han servido para que haya un acuerdo, pero las conversaciones continúan abiertas a pesar de los impagos.