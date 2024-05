Villa, Mata, el efecto Messi y cómo el Sporting puede seguir el "modelo MLS": las claves de Mark Abbott

Mark Abbott, expresidente y cocreador del Major League Soccer (MLS), tomó parte en el Summit para dar relieve a cómo el Mundial de USA 94 inicio la que ahora es la competición capaz de atraer a talentos como Leo Messi y que antes lo hizo con David Villa.

–¿Qué impacto tendrá en España y podría tener en Asturias el Mundial 2030?

–Claramente el fútbol en España es el deporte más popular, no tendrá en 2030 el impacto que sí tuvo en ese sentido en USA 94. Pero sí en otros sentidos. El Mundial promueve una comprensión transcultural, las personas que no han visitado esta región la conocerán y volverán probablemente. También promueve negocios. Empresarios acuden a estos eventos y ven oportunidades que quizá, de otra manera, no hubieran conocido. Incluso tras verlo por televisión. Por último, y muy importante, la inversión dura durante generaciones. Aunque la competición dura unos días, la estructura que se genera beneficia a la comunidad durante generaciones. Además, invertir en un estadio de Primera, sin duda, ayudará al equipo a desarrollarse y generar una oportunidad para la alegría.

–¿Hay algún paralelismo entre Gijón y alguna ciudad que a través de la MLS ejemplifique ese impacto?

–Un ejemplo sería el estadio en Portland (Oregón). Se construyó en los años 30 para el béisbol. El equipo de fútbol ganó popularidad, se mantuvieron algunos elementos del estadio y añadieron unas gradas para convertirlo en un estadio moderno.

–¿Con qué inversión?

–Hay mucha diferencia entre la reforma de un campo y construirlo nuevo. Es imposible extrapolar costes a lo necesario para un estadio como el de aquí (El Molinón). El primer estadio de la Liga fue de 31 millones de dólares, después subió a 50 y 100 millones, y ahora estamos hablando entre 300 y 400 millones para contar con elementos de vanguardia. Las reformas, sin embargo, no son tan costosas. Lo que es evidente es que hay que aumentar las oportunidades para generar ingresos. Eso aumenta las posibilidades de ser anfitrión de eventos.

–En su intervención habló de la influencia de Messi en el crecimiento de la MLS. ¿Cómo influyó Villa?

–Villa contribuyó mucho al New York City. El mercado de New York es muy sofisticado, la gente tiene experiencia en todo el mundo y Villa tenía muy claro el porqué de estar ahí. Veía la necesidad de contribuir al equipo y también de conectar con los fans. Messi es uno de los más famosos a nivel mundial y trajo consigo un nivel de atención a la Liga para que todos pudiesen aprender de ella. Se lo ha tomado muy en serio y es un activo muy importante de nuestra Liga. También diría que los jugadores que le han acompañado han formado un combo muy relevante.

–¿El próximo será Juan Mata?

–No me implico en conversaciones sobre futbolistas, pero ¡sería genial! (ríe).

–¿Europa camina a entender la industria del entretenimiento en el fútbol en base al modelo estadounidense?

–A veces se entiende mal este concepto. Hay muchos europeos que ven la Superbowl y creen que eso no representa a todos los deportes. No creamos esos eventos en torno a todos los eventos deportivos, sino en pensar específicamente en cómo los fans van a vivir su mejor experiencia. Desde que salen de su casa, el cómo llegan, hasta cuando están en los estadios, qué oportunidades se le brindan. Lo que no queremos ver es que la persona en la televisión tenga mejor experiencia que la que acude al estadio. Es un aprendizaje fundamental que hemos tenido en Estados Unidos.

