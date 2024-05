Le encuentran una nueva novia a Ángel Cristo: "Pega más con mi madre"

Después de que a Ana Herminia se le hubiese relacionado en un pasado con Finito de Córdoba, ahora el turno ha sido el de Ángel Cristo. Tanto Ana como Ángel se encuentran profundamente enamorados el uno del otro. Tal es su cariño que en el reencuentro que se produjo en Honduras no dudaron en jurarse amor eterno y casarse allí mismo. Una relación idílica que se ha visto enturbiada desde el exterior.

La principal sospecha ha caído sobre Ana Herminia y esa supuesta relación con Finito, marido de Arantxa del Sol, también concursante de esta edición. Sin embargo, ambos dos lo han negado en todo momento, señalando que por asuntos familiares se conocen de hace tiempo, pero sin llegar a nada más. Ahora, el objetivo es otro y la suposición ha llegado por parte de otra pareja de un concursante.

A su llegada a Madrid desde Cayos Cochinos, Sofía Suescun fue asaltada por la prensa que quería conocer su experiencia en el programa. Una de las preguntas fue relacionada con su madre, Maite Galdeano y su supuesto interés por Rubén Torres, lo que nadie esperaba era una respuesta tan sincera de la exconcursante. "Le pega más Ángel Cristo", desveló de forma sorpresiva.

Sin saber como seguir, la reportera le señaló que Ana Herminia se podría poner celosa por ese comentario. Suescun, por su parte, continuó explicando su razonamiento. "Pero tú no crees que Ángel Cristo con ese perfil tan raro, en el buen sentido de la palabra, pega más con mi madre que con una Ana Herminia, que es una persona normal?", ha sido la respuesta de la influencer. Al final, también añadió que ella lo que quiere es que su madre tenga una pareja así que le vale Rubén Torres también, yéndose entre risas.

La oportunidad de Sofía

Una vuelta por la isla y un nuevo contrato con Telecinco tras haber sido vetada y Sofía Suescun ya es otra persona muy diferente. La influencer parece haber recapacitado y ya se puede ver la mejoría. La relación entre Laura Matamoros y Kiko Jiménez en el reality ha dado mucho que hablar. Al principio muchos aseguraron que entre ellos podía iniciarse una trama amorosa y al final hemos visto miles de roces, pero un cariño inmenso entre ambos.

Sofía Suescun viajaba hace unos días hasta Honduras para reencontrarse con su chico y lo cierto es que hemos visto a dos enamorados con proyectos de futuro que han demostrado que su relación sigue estando intacta.

Tras su vuelta, hemos hablado con Sofía y nos reconocía que al principio le molestaba la cercanía y la complicidad que Kiko podía tener con Laura: "Bueno, como cualquier otra relación que pueden tener. Al principio me cabreaba un poco con ella, pero luego ya terminé entendiendo que son así ellos. Entonces no pintas nada opinando".

Como ella misma nos comentaba, con el tiempo se dio cuenta que era una relación de amistad normal y por eso, a día de hoy no tiene ningún problema con ella... tanto es así que no le importaría comer con ella: "Sí, ya me lo dijo ella, el otro día, claro. Tiene ganas de venir a casa a comer una paella, ya vendrá, claro".

Y es que como pudimos ver en televisión Laura ya le dijo a Sofía que tenían que comer los tres juntos en su casa porque Kiko le había invitado... pero, ¿seguirán teniendo esta relación de amistad una vez salga el concursante del reality?