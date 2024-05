Cambios de última hora en Supervivientes: Arantxa del sol despedida del programa y Sofía Suescun pone rumbo a Honduras como concursante

Los fans de 'Supervivientes' están de enhorabuena, el equipo del programa ha anunciado una nueva edición muy especial en la que volverán a la isla de Honduras algunos de los concursantes que han hecho historia en el programa. 'Supervivientes all stars' llega a la pequeña pantalla en los próximos meses para disfrutar de una edición que será única y especial.

En medio de una gran expectación, el programa presentaba a la que será la primera concursante de esta nueva edición, Sofía Suescun, ganadora del programa en 2018 y una de las participantes más polémicas de Honduras. "Yo vine aquí sabiendo cero de supervivencia, enfrentarme a los mejores será un reto grande" reconocía la concursante ante las cámaras.

A pesar de la gran complicidad que comparte con su pareja, Kiko Jiménez, al que Sofía iba a ver en tan solo unos minutos, la joven no pudo comunicarle esta noticia a su pareja para que pueda seguir con su concurso con normalidad. Por su parte, Sofía reconocía que le gustaría participar en 'Supervivientes all stars' junto a su pareja: "Kiko para mí es mi mayor cómplice, mi mejor amigo, somos una pareja sólida, creo que no nos perjudicaríamos como el resto de parejas, creo que en mi caso no sería así".

Veto a Arantxa del Sol

Durísimo varapalo para Arantxa del Sol. Después de los rumores de idilio entre su marido Juan Serrano -Finito de Córdoba- y Ana Herminia, y de las especulaciones que han surgido en las últimas semanas sobre el fin de su amistad con Ángel Cristo Jr. en 'Supervivientes', la modelo daba la cara este domingo en 'Conexión Honduras' y revelaba lo que había pasado con el hijo de Bárbara Rey.

"Le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él, como ladilla o parásito. Le dije cosas fuertes después de haber recibido toda la información y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: 'ya te vale'. Yo estaba muy enfadada por todas las mentiras que estaba contando. La más fuerte, lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido", confesaba muy afectada.

"No tuvo mayor importancia. Si hubiera sido una agresión yo estaría fuera del programa mucho antes" añadía antes de que Sandra Barneda explicase por qué la organización no había tomado medidas disciplinarias contra Arantxa: "La organización tuvo conciencia de lo que había ocurrido. En ese momento no había cámaras. Se valoró este episodio. Se le preguntó a Ángel si se había sentido agredido y si quería tomar algún tipo de medidas y él dijo que no".

Sin embargo, una vez hecho público este episodio, Mediaset ha tomado una drástica decisión que afecta de lleno a la modelo y que ha anunciado a través de un escueto y duro comunicado. Y no es otra que concluir su relación con la mujer de Finito de Córdoba. "Tras conocer a través del testimonio llevado a cabo ayer por Arantxa del Sol en 'Supervivientes. Conexión Honduras', el incidente protagonizado por la exconcursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la exparticipante en las galas del reality" ha afirmado la cadena.

Un inesperado golpe para Arantxa, a la que poco antes de desvelar en el plató de 'Supervivientes' su enfrentamiento con el hijo de Bárbara Rey veíamos con su marido, intentando recuperar el tiempo perdido tras los 50 días que ha estado en Honduras.

Dejando claro que los rumores de deslealtad con Ana Herminia no han afectado en absoluto a su relación, la presentadora y Finito disfrutaron de una tarde de recados y gestiones en la capital que terminó, tras una parada en una de las pastelerías más famosas de la ciudad -donde el torero adquirió una bandeja de dulces para su mujer- en un hotel en el que pasaron la noche a solas poniéndose al día tras casi dos meses separados.