Dos trofeos en diferido

El partido surrealista entre el Langreo y el Colunga, el que se tuvo que repetir opr fue una oportunidad para Adrián Torre y Cris Montes. Ambos sumaron un trofeo individual a su vitrina tras el éxito colectivo que supuso el ascenso de categoría. Al término de la Liga regular, y con un encuentro menos, portero y atacante se quedaron muy cerca de conseguir el "Zamora" y el "Pichichi". El sábado lo lograron.

"Ya era hora de conseguirlo, después de tantos años en la categoría", resume el meta langreano. Cris Montes no se imaginaba acabar la temporada como máximo goleador. "A comienzo de la campaña no esperaba estar ni entre los cinco primeros; no marcaba 25 goles desde que era cadete", apunta. Y es que el jugador canario asegura que "la temporada se fue dando bien y fue una pena quedarme a un gol de ser el máximo realizador, pero ahora estoy muy contento ".

Ambos coinciden en que el partido del pasado sábado fue "extraño". Para Adrián Torre, "ellos salen a intentar ganarnos, pero con el 2-0, todo cambia". Por su parte, Cris Montes destaca que "pensábamos que estábamos de vacaciones, pero nos llaman para jugar; al principio creíamos que era una broma, pero Adrián y yo lo vimos como una oportunidad".

El balance de la temporada no puede ser mejor para ambos. El portero asegura que "fue una campaña de doce: ganamos la Copa Federación, nos clasificamos para la Copa del Rey y encima conseguimos el ascenso, creo que no se puede pedir nada más". Adrián Torre, uno de los más veteranos en el equipo, destaca que "eran ya tres años intentando subir y pienso que nos quitamos un peso de encima".

Para Cris Montes, esta campaña supuso un despegue en el apartado personal. "Esta temporada es inolvidable para mí y quedará marcada para siempre ya que ha sido un gran aprendizaje", admite. El atacante canario asegura que "llegaba sin confianza, sin haber jugado prácticamente en la temporada anterior y aquí me acogieron como en una familia desde el primer minuto, ahora tengo la moral por las nubes".

Ambos piensan ya en su futuro. Adrián Torre destaca que "no habrá problemas para seguir; esta es mi casa y si de mí dependiera, continuaría en el Langreo hasta retirarme". Cris Montes tiene un caso distinto. El jugador ahora pertenece al Sporting. "Hablé con ellos al terminar la temporada, pero no me dijeron nada; no me desagradaría seguir con el Langreo en Segunda B", admite.