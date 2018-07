El Sporting también desmiente a Huerta

El Sporting se sumó ayer a los clubes que desmienten tener o haber tenido una relación con Sergio Huerta, jefe de ojeadores del Avilés y director de comunicación. Desde la entidad rojiblanca aseguraron ayer que "El Sporting desmiente que Sergio Huerta haya estado jamás en su nómina o que haya colaborado con el club".

La hoja de ruta de Huerta cada vez pierde más credibilidad. Desde su llegada al Avilés, Marino de Luanco, Podes y el Sporting de Gijón han afirmado no haber mantenido ningún trato con él. Huerta dice tener pruebas de su vínculo con estas entidades, si bien por ahora no ha aportado ningún dato. Desde fuera de Asturias, también han tratado de pararle los pies a este ovetense, de 25 años y con un curriculum en el que afirma ocupar 22 cargos. Fue el CF Salmantino, en palabras de su director deportivo -de quien Huerta afirmó ser colaborador- quien expresó hace dos días "que no sabía quien era". Sergio Huerta es secretario regional de UCIN.