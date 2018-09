El entrenador del Oviedo B, Javier Rozada, se mostró muy contento por lograr la primera victoria en casa, "ya que los chavales se lo merecieron. La dinámica es que crezcan. Además, al tratarse del líder y haber tenido partido europeo durante la semana, sabía que les iba a costar. Por eso intentamos poner un ritmo rápido. Me alegro mucho por el gol de Steven, ya que si no me equivoco lleva nueve palos".

Rozada añadió que "las bajas de Borja Sánchez y Jorge Mier son muy importantes para nosotros. Pero es igual quien falte, lo que cuenta es que aporten algo al primer equipo". Sobre el cambio de portero, el técnico dijo que "quiero tener a los dos conectados. Gorka es el tercer portero del primero equipo y Lucas Díaz cuajó una excelente temporada en el Compostela. Llevamos cinco partidos sin perder y el próximo domingo tenemos una salida muy complicada en Tudela".

El entrenador del Athletic B, Gaizka Garitano, felicitó al Oviedo B por la victoria "y por la magnífica campaña que está haciendo. Acusamos el partido europeo porque no nos dio tiempo a entrenar antes del viaje. En todo caso, ellos hicieron méritos para ganar".