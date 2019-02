Rozada: "No estábamos para jugar"

"Ha sido una derrota dura para nosotros. No estábamos para jugar el partido por la muerte del padre de nuestro capitán", analizó Javier Rozada, el técnico del Vetusta. "El corazón sí que lo teníamos aquí, pero la cabeza no, y así es muy difícil competir en este escenario", prosiguió el entrenador sobre la muerte repentina del padre de Edu Cortina. "Estoy contento con el equipo y con los jugadores a pesar de la derrota, porque hemos logrado que muchos estén cerca del primer equipo", finalizó.