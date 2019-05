Natasha Lee seguirá en el Telecable Gijón

Es la segunda renovación de la semana de otro de los pilares del equipo



La jugadora asturiana Natasha Lee ha confirmado que seguirá jugando en el Telecable Gijón la próxima temporada, lo que supone la segunda renovación de la semana de otro de los pilares del equipo, después de Sara Lolo.

Natasha se inició en el hockey sobre patines a los siete años, de la mano de su actual entrenador, Fernando Sierra y pronto empezó a destacar. Su rápida progresión la llevo a ser convocada con la selección española absoluta con tan solo 15 años, combinado con el que se ha proclamado en 3 ocasiones Campeona del Mundo y en otras 5 de Europa. Palmarés que se incrementa de manera ostensible a nivel de clubes, pues tras conquistar 2 Copas de Europa y 1 OK Liga con su actual club, ficharía por el C.P. Voltregá, donde tras 10 temporadas, se alzaría con otras 5 OK Ligas, 3 Copas de la Reina y 4 Copas de Europa. Justo hace un año, Natasha decidió aceptar la oferta del Telecable H.C. y regresar a Gijón, en lo que suponía para ella un nuevo reto deportivo, cuajando una gran temporada, en la que ha sumado un nuevo título a su colección, en este caso la Copa de la Reina, habiendo demostrado encontrarse a un magnífico nivel durante toda la campaña, lo que, unido a que se trata de la jugadora con mejor palmarés de la historia del hockey sobre patines femenino, hace aún más incomprensible para aquellos que han seguido su juego, su no convocatoria para la selección española por primera vez en los últimos 15 años.

Con la continuidad de Natasha Lee en el que será su segundo año tras su regreso a Gijón, la plantilla del Telecable H.C. para la próxima temporada va cogiendo forma y se sigue trabajando en su confección definitiva.