Adón no forzará en el último encuentro del Círculo Gijón

El de mañana podría tratarse de un partido de pretemporada para el Círculo Gijón de la LEB Plata de baloncesto. No se juegan mucho en este último encuentro ante Tizona y el técnico aprovechará para poder dar minutos a los menos habituales y que los tocados entren poco a poco en la dinámica de competición.

Tras consumar su participación en la segunda fase de la competición y en la lucha por la permanencia, el técnico gijonés Nacho Galán tendrá la oportunidad de contar de nuevo con uno de los mejores jugadores de la temporada, si no el mejor, el dominicano Gregorio Adón. El jugador, que se lesionó hace dos semanas en Cantabria, no estuvo en el trascendental partido ante Algeciras y ahora no forzará para reaparecer ante el último encuentro de la temporada.

Otro que tampoco está al cien por ciento y que aprovechará para descansar antes de dar comienzo la segunda fase de la campaña es Joaquín Portugués. Curiosamente, el próximo y último rival del Círculo en esta primera fase de la campaña regular, el Tizona, ha sacrificado a su entrenador pese a marchar como líder de la conferencia Este de LEB_Plata. El nuevo técnico de los burgaleses es Jorge Elorduy, viejo conocido de la afición gijonesa al ser el último preparador que el Gijón Baloncesto tuvo en la categoría de LEB Oro.