Pau Gasol ve "un reto" poder estar en Tokio con 41 años

Pau Gasol asegura que la "inactividad" que está sufriendo a causa de su lesión en el pie, con la dificultad añadida que tiene en su recuperación el confinamiento por el coronavirus, hacen que sea un "reto mayor" el poder estar en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, si bien subraya que intentará seguir en activo y estar en ellos aunque sea con 41 años.

"Sería ingenuo no pensar en la retirada, pero sigo con deseo de recuperarme, veremos si me da la oportunidad de seguir jugando. Es confuso saber si el tiempo está a mi favor o en mi contra. No es imposible que un jugador pueda jugar a los 41 años, se ha dado varias veces, pero con este tiempo de inactividad supone un reto mayor. Hay que recuperar el pie, lo primero", comentó en declaraciones a TDP.

Gasol, operado de su lesión en el pie el 9 de mayo de 2019 y posteriormente el 28 de diciembre del mismo año, sigue recuperándose con la intención de darse una prórroga en el baloncesto profesional, tanto a nivel de NBA -actualmente 'cortado' en Portland Trail Blazers- como con la selección española.

Por otra parte, la FIBA hizo ayer oficial las fechas para el Mundial de 2023, que se disputará, como estaba previsto, en Indonesia, Japón y Filipinas del 25 de agosto al 10 de septiembre de 2023.