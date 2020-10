Líderes en Segunda B de nuevo después de 24 años, con buenas sensaciones y resultados, sin complejos, pero con prudencia. Así ve Ángel Rodríguez, entrenador del Unión Popular de Langreo, el inicio de temporada. “Le doy la importancia justa”, señala en alusión al liderato. “Si hay algo que realmente importa es que hemos empezado con buen pie, hemos sacado seis puntos de seis posibles y además en un inicio que podía ser complicado”, cuenta el técnico. “Viendo la imagen del equipo ha sido merecido y nos dará mucha fuerza para esta temporada”, subraya.

El Langreo visitará mañana al Burgos, un candidato al ascenso. Pero Ángel Rodríguez no tiene previsto cambiar el plan del partido. “Tengo muy claro a qué vamos a jugar, y cómo vamos a afrontar el partido, aunque sea un rival hecho para pelear por objetivos importantes. Vamos a ir a ganar siempre. Mi intención es pelear los partidos, trabajar de forma humilde, pero nunca ser menos que nadie”, apuntó.

El entrenador del Langreo explicó que “del Burgos no me preocupa nada, lo que me preocupa es que estemos los noventa minutos a nuestro nivel”, aunque sí que apuntó algunos fuertes del conjunto burgalés. “Tiene una plantilla muy compensada, un equipo hecho para pelear por objetivos importantes”, señaló.

Respecto a la imagen del club de Ganzábal en estos dos primeros partidos, Ángel Rodríguez destacó que “lo que más me ha gustado es que siempre ha tenido ganas de ir a por el partido, nunca nos hemos conformado con un empate”. Y recalcó también que tienen todavía margen de mejora: “Debemos madurar mucho más los partidos. Seguramente a medida que vayan pasando las jornadas los jugadores que tenemos, y que cuentan con poca experiencia, irán creciendo y lo notaremos”.

Un jugador de la plantilla da positivo

El Langreo comunicó ayer el positivo de un jugador de la plantilla, tras los test de antígenos realizados a la primera plantilla. El jugador se encuentra confinado en su domicilio y a la espera de que se le efectúen los test PCR. El partido de mañana en Burgos (17.00 horas) no corre peligro en principio, al detectar ese caso y no aparecer más casos positivos en la plantilla. Para el partido de mañana en El Plantío, el entrenador del Langreo, Ángel Rodríguez, cuenta con la baja segura de tres futbolistas: Allyson, Adrián Torre y Kang. El conjunto azulgrana se volverá a entrenar hoy en Ganzábal y tras la sesión la previsión es que el técnico facilite la lista de convocados para la tercera jornada de Liga del Langreo.