Así es el "Aphrodite", el velero de lujo atracado en Gijón al que "solo puede subir Juan Carlos I"

Con 29 metros de eslora, 12 camarotes, 17 velas y un largo viaje desde Ámsterdam hasta Palermo que les ha llevado a Gijón. Así se puede resumir la historia del "Aphrodite", un velero de lujo que atracó el viernes por las condiciones del Cantábrico en el puerto deportivo de Gijón y que mañana, a eso de las cinco de la madrugada, volverá a poner rumbo, si las condiciones lo permiten, hasta Gibraltar. El barco está capitaneado por Jan Rebel, un hombre que se maneja en inglés y que chapurrea el español. "Mi nombre en vuestro idioma quiere decir 'Juan Rebelde'", dice con gracia el responsable de esta embarcación que esta mañana ha acaparado muchísimas miradas.

Y no es para menos porque las dimensiones del buque, con acabados de madera, impresionan. Son 29 metros de eslora y seis de manga. Su tripulación atracó ayer en uno de los pantalanes del Puerto Deportivo para hacer tiempo antes de volver a poner rumbo. Salieron de un puerto cercano a Ámsterdam hace un mes. Y su idea es llegar hasta Palermo, en Italia, además de pasar luego embarcados otros tantos meses una vez lleguen a su destino. Jan Rebel es un hombre de afinado sentido del humor y cuando se le pregunta si se puede subir al barco responde así: "No, no, el único español que puede hacerlo es Juan Carlos I", dice, en un tono, que deja abierta la duda a si habla en serio o no.

Su parada en Gijón se debió a la meteorología. Nunca antes habían estado. "Parece una ciudad histórica y bonita, pero es mi primera vez aquí", remata Rebel, antes de volver al interior del buque, recién amarrado en el puerto deportivo de la ciudad, donde fue fotografiado desde la distancia por decenas de gijoneses.

Así es el Aphrodite, el velero de lujo atracado en Gijón (en imágenes) / Ángel González

