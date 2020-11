El piloto Asturiano Fernando Alonso volverá la próxima temporada a la Fórmula 1 con Renault, escudería con la que conquistó dos títulos de campeón del Mundo (2005 y 2006). Y es que volver tres años después no es tan fácil y precisa de un periodo de readaptación, y por eso el equipo francés quiere que el ovetense siga un proceso de inmersión que no tiene el visto bueno del resto de equipos, que no se fían del regreso del asturiano.

Por eso, no quieren que Alonso participe con Renault en los test para pilotos jóvenes que se celebran a finales de año en Abu Dabi. Así se lo han hecho a saber a la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), que ahora tiene que resolver la papeleta y tomar una decisión. Las maniobras que están realizando el resto de escuderías para evitar que el piloto asturiano tome parte en estos entrenamientos han enfado al jefe de Renault, Cyril Abiteboul, que ha manifestado su enfado por esta situación, ya que, a pesar de que Alonso tiene 39 años, la escudería gala esperaba utilizar esta prueba para que adquiriera kilómetros tras tanto tiempo fuera.

El asturiano está presente en el Gran Premio de Emilia Romagna, en Imola (Italia), que se celebra hoy, siguiendo ese proceso de integración con el equipo. El ovetense vio en directo cómo Valtteri Bottas conseguía su cuarta “pole position” este año y hoy, a partir de las 13:10 horas, verá en directo una carrera en la que Lewis Hamilton, su compañero de equipo en Mercedes, equipo que copará la primera línea de la parrilla por décima vez este ejercicio. El español Carlos Sainz saldrá en décima posición.