La clave es la continuidad

Pero si este dato es ya importante, lo es más su capacidad goleadora: 240 tantos en siete partidos suponen una media de 34,29 por encuentro, solo superada por el todopoderoso Barcelona, en Asobal, con 38,36. En el haber del Finetwork Gijón están los 52 goles que marcó en la cuarta jornada al Universidad de Valladolid y que son en este momento la mejor marca de la temporada en cualquiera de las categorías del balonmano nacional.

El gran inicio de temporada del equipo gijonés es aún más reseñable si se compara con el inicio de la pasada temporada. La plantilla es al 95 % la misma pero con más experiencia y muchos más minutos jugando juntos. Y eso se está notando y de qué manera.

En la temporada 2019-20, tras las siete primeras jornadas ocupaba la undécima posición, con 6 puntos tras haber logrado tres victorias y sufrido cuatro derrotas. Su capacidad ofensiva también era notablemente menor: 177 goles, lo que hace una media de 25,29 goles. Por contra recibía bastantes más: 193 por los 176 que lleva esta temporada. Los números del Finetwork Gijón este curso mejoran a los del San Pablo Burgos, líder de la pasada, que llevaba marcados 236 y recibidos 179.

Para Luis Madrazo, máximo goleador del equipo y segundo del grupo B, “la clave en este buen inicio es que la mayoría llevamos ya varias temporadas juntos y cada vez nos conocemos más y nos compenetramos mejor, sabemos explotar los puntos fuertes de cada uno”. Pocos esperaban un inicio similar: “El objetivo era hacer una buena campaña, no pensábamos para nada en estar arriba, como ahora, pero ya que se está dando la circunstancia, pues a continuar con ello”. Madrazo explica las sensaciones que están teniendo: “Saltamos a la cancha sin ninguna presión, a jugar lo mejor que podemos y a divertirnos”. Además, el Finetwork Gijón está teniendo suerte y hasta ahora no ha tenido que suspender ningún partido. “Estamos librando, pero aun así me temo que en algún momento nos va a acabar tocando”, reconoce Madrazo. El próximo fin de semana, el equipo gijonés recibirá al Unión Financiera Base Oviedo en un duelo regional en el que está en juego la primera posición: “Un derbi sin gente no es lo mismo pero, aún así, está la emoción y la piquilla; ojalá lo retransmitan y lo puedan ver los aficionados”. También espera repetir la victora que lograron la pasada campaña.

Diego Canal es de la misma opinión: “Seguimos el mismo bloque y nos entendemos todos muy bien, también fuera de la pista y eso se nota a la hora de jugar”, dice otro de los jugadores del plantel gijonés. “Todos somos conscientes de que la liga es muy igualada y que puedes ganar y perder con cualquiera”, añade. También cuenta, explica, que no tienen “la presión de otros equipos, como pueda ser Oviedo, Soria o Santoña, que tienen muchos fichajes y buscan el ascenso. Somos solo gente de la casa que queremos estar arriba”.

Para Diego Cruz, capitán del equipo, la clave es que llevan “tres temporadas juntos y, además, salvo el Soria, estamos teniendo suerte con el calendario”. Para el jugador no están “teniendo los fallos que podíamos tener otros años, tenemos todos juntos bastante experiencia en la categoría y sacamos adelante partidos que otras temporadas nos costaba más”. Como sus compañeros, para Diego Cruz “el objetivo es lograr la permanencia lo antes posible y cuando la logremos ya miraremos donde estamos. Jugamos para divertirnos”.