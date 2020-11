Maxi Cancio volvió para esto

“Necesitábamos mucho esta victoria porque sino se nos escapaban los líderes”, apunta el lateral ovetense, que añade: “Tenemos mucho margen de mejora. Está claro que hay mimbres para hacer una buena temporada y ascender. A los que llegaron de fuera ya los conocía, pero me sorprendió el nivel de los chavales de la casa”. Así que espera cumplir los objetivos: “Vine por un proyecto para subir a Plata y, con el tiempo, a la Asobal. Contamos con un patrocinador potente y tenemos que aprovechar este momento”.

Cancio, formado en la cantera del club ovetense, solo lamenta que su vuelta haya coincidido con las restricciones a las que obliga la crisis sanitaria: “Es todo muy raro. Llevamos desde febrero sin tocar una pesa y físicamente no estamos al mejor nivel. Y hacer grupo es complicadísimos porque no podemos juntarnos en el vestuario ni para ir a tomar una cerveza”. Maxi Cancio ha decidido jugar con mascarilla: “Es incómodo, pero prefiero eso a echármelo a la cara si me contagio. Ya llevo tres partidos con ella y estoy casi adaptado. Ahora incito a los compañeros para que se la pongan”.

Además del ascenso con el Base Oviedo, el gran objetivo de la temporada de Cancio es el mundial que disputará en enero con la selección de Uruguay: “También esto es complicado porque el grupo está entrenando allí y en la liga española estamos cinco. No sabemos cuándo podremos juntarnos”.