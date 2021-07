Florentino culpa a Míchel de la salida del asturiano Juan Mata del Madrid

La tercera entrega de las grabaciones efectuadas a Florentino Pérez en diferentes etapas dejó ayer espacio para un pequeño elogio. El presidente del Real Madrid se deshizo en 2006 en buenas palabras hacia Bernd Schuster, que luego entrenaría a los blancos. “Schuster es el clásico ejemplo de un buen tío que va a ser buen entrenador. Estoy convencido de que va a ser un buen entrenador. Es uno de los pocos tíos al que le he escuchado decir que no estaba preparado aún para dirigir al Madrid… Qué gusto da oír esto, macho...”. Hasta aquí las buenas palabras.

Porque si primero fue Raúl, y después Casillas, ayer le tocó a la añorada Quinta del Buitre. Florentino no dejó títere con cabeza con esa generación. En especial cargó contra Míchel, actual técnico del Getafe, al que llegó a acusar de echar del Madrid Castilla al asturiano Juan Mata para favorecer a su hijo. “Míchel es un estafador. Es un malísimo entrenador. Lo ha puesto de entrenador del Madrid (refiriéndose al Castilla) De la Morena, vamos, absolutamente. Es su protegido, pero vamos, que no es entrenador: tú no puedes entrenar a un Segunda División cuando en Segunda B lo has hecho muy mal”, dijo el mandatario blanco sobre Míchel antes de desgranar sobre lo que, a su juicio, sucedió con Juan Mata, ahora en el Manchester United.

“Yo creo que a Mata es Míchel el que le hace el agujero, es el que le echa para que juegue su hijo”. Las grabaciones son del año 2009, justo antes de la vuelta de Florentino Pérez a la presidencia. Michel dirigió al filial del Madrid en 2006, que contaba con una de las mejores generaciones de la historia. Ese equipo descendió a Segunda B.

Además, Florentino cree los miembros de la Quinta del Buitre se aprovechan del club. “Estos tíos piensan que pueden vivir del Madrid hasta que se mueran. Es una desgracia, macho, pero es así. Pero todos, ¿eh? El Buitre, Sanchís, Míchel, Martín Vázquez... toda tu Quinta del Buitre, entera”. En el momento de estas palabras de Florentino, Manolo Sanchís se planteaba presentarse a las elecciones presidenciales. Florentino lo veía de esta forma: “Pero cómo va a hacer este si no tiene dinero ni para poner el aval? Y aquí hay que gastarse 100, o 200 o 300 millones de ‘pelas’ en la campaña. Bueno, macho, pero es que estos quieren cobrar 100 millones al año en el Madrid. Butragueño lo tiene clarísimo, muy claro. Y yo te digo un tío al que yo pagaba 100 millones, para qué te voy a engañar, a Butragueño. Y luego, 50 le ofrecí a Míchel y me mandó a tomar por culo. Me dice: ‘Hombre, ¿cómo voy a cobrar 50 millones’?”.

Los medios de comunicación protagonizaron el resto de espacio en las grabaciones hechas pública ayer. Florentino se ensaña especialmente contra el diario “Marca”, al que acusa de “indigno y miserable”, además de jactarse de haber presionado para que Eduardo Inda (“está loco”) llegase a ser su director.

Los trece dardos de Florentino

3 “Cristiano está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace”.

4 “Cristiano y Mourinho son dos anormales. Además, con esa cara que tienen, con esa manera desafiante, que le caen mal a todo el mundo”.

5 “Coentrao es ‘tolili’. Es otro que no tiene cabeza y a esos tíos el Madrid se los come. Es un poquito subnormal. Conduce sin carné y esas cosas”.

7 “Vicente del Bosque ni sabe entrenar ni sabe de tácticas. Es un zoquete. No le ofrecen trabajo porque todo el mundo sabe que no es entrenador. Lo de Del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida. Llegó Figo y se hizo íntimo amigo de Raúl y entre los dos, con Hierro, administraban la plantilla. Pobre Vicente (Del Bosque), si Vicente no pintaba nada”.

8 “Zidane es un tío magnífico. Y Beckham y Ronaldo, ¿no? Pero luego están aquellos que se creen que... Vamos a ver. Ronaldo es un jeta y punto. Estos son unos jetas todos”.

9 “Tengo un concepto horrible de los jugadores, macho, horrible, horrible. Mira que he visto colectivos, pero nunca he visto uno como el de los futbolistas”.

10 “Los de Prisa son como son... unos hijos de puta. Pero no de ahora. Lo que ha hecho el Marca es una cosa indigna y miserable. Y lo que ha hecho Televisión Española siendo pública... Inda se ha considerado un tío importante. Si está loco. Lo único que le gusta es figurar. Oye, que está de director (de “Marca”) por Antonio (Ferreras) y por mí, que presionamos a Pedro J”.

