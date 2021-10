Arteaga, estrella del primer triunfo del Oviedo Baloncesto: “Este equipo ha competido muy, muy bien desde el principio”

El pívot del OCB corrobora la impresión de sufrimiento que dio el equipo durante muchos minutos, pero resalta la capacidad que éste tuvo para evitar que el Alicante se fuera en el marcador y para engancharse al partido y disputarlo al final. “Es cierto que en ningún momento fuimos por delante, incluso en muchos momentos la ventaja de ellos fue superior a los diez puntos, pero nunca le perdimos la cara al partido, pese a los muchos errores que cometimos. Cuando pegaban un tirón nos sobreponíamos. Al final, ellos iban más justos de efectivos, con los grandes con problemas de personales, y fue un cara o cruz”, apunta Arteaga.

El veterano jugador del OCB admite que en la última jugada “nada más coger el balón intento sacármelo de encima, si intentaba colocarme sabía que iba a sonar el final”. La canasta triunfal fue producto precisamente de un rebote en ataque, con los pívots locales ya eliminados, después de un choque en el que los de Natxo Lezkano sufrieron de lo lindo en los rechaces. “Somos conscientes de que físicamente vamos a tener muchos problemas con casi cualquier equipo, pero con estos aún más, es un conjunto muy físico, con gente muy grande, sabíamos que en el rebote íbamos a sufrir”, confiesa Arteaga.

Las prestaciones del capitán ocebeísta, lejos de disminuir con la edad, se mantienen, incluso con picos de rendimiento superiores. “No me esperaba encontrarme tan bien físicamente, sinceramente, normalmente tras un viaje largo cuesta un poquito más. Sin embargo, desde el primer momento me encontré muy cómodo y me salió un buen partido”, explica el canario.

El refuerzo del primer triunfo, y además en una pista complicada, es grande. En breve, el martes, llegará el reencuentro con los aficionados de Pumarín, por fin libre de las restricciones pandémicas. Arteaga confiesa tener “muchas ganas de disfrutar de ellos, y de que ellos disfruten de nosotros, después de estar durante buena parte de la temporada pasada jugando a puerta cerrada y luego con muy poquito aforo. Hay ganas de ver las gradas llenas”.

A esos aficionados se debe este Unicaja Banco Oviedo que dio el do de pecho en Alicante. “Este grupo está demostrando que compite muy, muy bien desde el primer momento. Incluso jugando con pocos jugadores del primer equipo, y muchos del filial, siempre ha luchado y competido, y eso es importantísimo”, destaca el capitán del equipo ovetense.

Cada socio podrá invitar a un amigo

El OCB quiere aprovechar el triunfo en la jornada inaugural de la LEB Oro y el levantamiento de las restricciones de aforo para llevar la mayor cantidad de público a Pumarín. Para ello, ha decidido poner a disposición de cada socio una entrada gratis para un acompañante durante los tres primeros partidos programados en Oviedo, comenzando por el del Juaristi del martes (19 horas). Los otros dos son el del Castelló (23 de octubre) y el del Cáceres (6 de noviembre). Los socios interesados han de enviar un correo electrónico a fgarcia@oviedobaloncesto.com y la podrán recoger el lunes en la oficina del club, de 10.30 a 14 y de 16.30 a 20 horas, y el martes en la taquilla y una hora y media antes del encuentro. A los invitados se les asignará el asiento disponible más cercano al socio. A partir de la jornada séptima se abrirá otra fase de la campaña de abonados, “Amigo OCB”, en la que a cada socio que traiga una nueva alta se le entregarán en mano 30 euros en el momento de la formalización de la misma. El club volverá, además, a sacar entradas a la venta.