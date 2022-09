El Real Madrid, líder en solitario de LaLiga Santander, defenderá este domingo el pleno ante el Mallorca del mexicano Javier Aguirre sin el francés Karim Benzema, su gran referente ofensivo, lesionado en Glasgow, en tanto que el polaco Robert Lewandowski expone su tremenda racha anotadora en casa del colista, el Cádiz, donde el Barcelona persigue su cuarta victoria liguera consecutiva.

El capitán madridista se tuvo que retirar en el primer periodo del encuentro en Celtic Park y sufre una lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps, ambas en el muslo derecho. Su baja, que será al menos hasta después del parón invernal, es un serio contratiempo para el italiano Carlo Ancelotti por todo lo que aporta.

En Glasgow optó por dar entrada en su lugar a Eden Hazard, que no es un delantero nato. Aun así, el belga acabó mostrando un buen nivel, con una asistencia y un gol. Ahora, hay que esperar a saber si Ancelotti le incluirá en el once inicial u optará por dar entrada a otro futbolista para que sea la punta de lanza.

Sin duda, Javier Aguirre y su equipo notarán cierto alivio por la ausencia de Benzema en su visita al Santiago Bernabéu, donde no puntúa el cuadro balear desde hace trece años. El año pasado, con Luis García Plaza en el banquillo, se llevó un 6-1 con un triplete de Marco Asensio, exbermellón, que sigue en el Real Madrid a la búsqueda de minutos y continuidad.

El Mallorca ha comenzado la campaña con buenos resultados a domicilio. Empató en San Mamés y ganó en Vallecas. La empresa se antoja aún más complicada. El Real Madrid ha ganado todos sus partidos oficiales hasta el momento y, aun sin Benzema, confía en sus argumentos para sumar su quinto triunfo seguido y mantenerse en la cima de la liga.

El Barcelona ha levantado el vuelo parece que de forma definitiva. Tras su tropiezo en el choque inaugural en el Camp Nou ante el Rayo Vallecano, ha enlazado tres goleadas ligueras y otra en la Champions bajo el influjo de los extremos con el francés Ousmane Dembelé y el brasileño Raphinha y sobre todo de un letal Robert Lewandowski, que ha marcado ocho goles en cinco partidos oficiales entre Liga y Liga de Campeones.

Visitará este sábado al colista, el Cádiz. Es el único equipo que aún no ha puntuado. Pero es que tampoco ha marcado gol alguno. Necesita el conjunto de Sergio González que todo se alinee de su lado e incluso echar mano del espíritu de una de las grandes figuras de toda su historia, el salvadoreño Jorge 'Mágico' González, que hará el saque de honor con motivo del 112 cumpleaños del club amarillo.

Con todo y pese a la tremenda racha de Lewandowski y compañía, no puede fiarse Xavi Hernández. De hecho, en la sexta jornada de la pasada campaña no pasó del 0-0 en el Nuevo Mirandilla y perdió 0-1 en el Camp Nou ante el Cádiz, aunque eran otros tiempos y este Barcelona es otro equipo bien distinto.

El Villarreal, tercero empatado con el Barcelona a dos puntos del líder, tiene una auténtica prueba de fuego para corroborar su buen inicio de temporada en el Benito Villamarín ante el Betis, quinto con nueve puntos, que cedió su primer choque del curso la jornada anterior en el Bernabéu.

Es un duelo europeo entre un aspirante a llegar muy lejos en la Europa League como el Betis y otro a hacer lo propio en la Conference League, como el submarino amarillo. La recuperación después de su estreno continental ante el HJK Helsinki y el Lech Poznan será clave también.

Será también un magnífico enfrentamiento desde los banquillos, prácticamente una partida de ajedrez con el 'ingeniero' Manuel Pellegrini, que hizo grandes cosas en el Villarreal, y Unai Emery, al que la afición del Betis no olvida por su periplo en el Sevilla, el eterno rival.

Y también habrá un bonito duelo argentino en los banquillos del Civitas Metropolitano entre Diego Pablo Simeone y Eduardo Coudet. El 'Cholo' y el 'Chacho' al frente de los mandos del Atlético de Madrid, reforzado de moral por el gol del francés Antoine Griezmann sobre la campana frente al Oporto, y del Celta, que progresa adecuadamente en la tabla bajo el acierto ofensivo de su gran figura, Iago Aspas. Ambos están igualados a puntos.

Quince años lleva sin vencer en Liga en el feudo rojiblanco el Celta, que no gana tres partidos seguidos desde mayo de 2021, en tanto que el Atlético ha perdido en el único encuentro que ha disputado como local en el presente campeonato, ante el Villarreal, y no puede permitirse otro tropiezo si no quiere perder más terreno respecto a los primeros clasificados si quiere estar en la lucha de igual a igual.

Para el Sevilla y para Julen Lopetegui esta jornada tiene visos de ser una final. Visitará al Espanyol de un viejo conocido, muy querido en el club del Ramón Sánchez Pizjuán como Diego Martínez.

No tiene más remedio el cuadro andaluz que recomponerse tras haber sumado tan solo un punto en las cuatro primeras jornadas y haber sido goleado por el Manchester City. De lo contrario, tras las peticiones de dimisión por parte de la afición, cualquier cosa puede pasar.

Osasuna, quinto gracias a los nueve puntos que ha sacado en El Sadar, visitará al recién ascendido Almería en el partido que cerrará la jornada el lunes

El Athletic, sexto con siete, se mide en el Martínez Valero a un Elche que aún no conoce la victoria.

Tampoco ha ganado aún el Getafe de Quique Sánchez Flores, que recibirá sin el uruguayo Mauro Arambarri, sancionado, a la Real Sociedad, otro de los que aspiran a luchar por los puestos europeos y que sigue asumiendo la salida al Newcastle del delantero Alexander Isak.

El Valencia del italiano Gennaro Gattuso visita desde la mitad de la tabla a un Rayo que ha perdido los dos últimos partidos.

Este viernes, en el inicio del fin de semana liguero, dos recién ascendidos como Girona y Valladolid se encuentran igualados a cuatro puntos.