Nervioso por la trascendencia de su victoria, abrumado por el escenario, a Carlos Alcaraz se le atropellaban las palabras en su proclamación como campeón de Wimbledon después de recibir el trofeo de manos de la princesa de Gales, Kate Middleton. "Es bueno ganar y no puedo estar más orgulloso de mí mismo. Pero lo estaría aunque hubiera perdido solo por jugar esta final y hacer historia en un grandísimo torneo, jugando contra una leyenda de este deporte", admitió, para añadir: "Dicho esto, jugar a este nivel y lograr la victoria es un sueño hecho realidad". Apenas unos minutos después, Alcaraz se vio envuelto en un torbellino de felicitaciones y compromisos por su triunfo, como la salida a uno de los balcones de Wimbledon para saludar a las decenas de aficionados que se amontonaban en las instalaciones del club para aclamarlo, o recibir de manos del presidente del club la corbata que le acredita, a partir de ahora, como miembro de pleno derecho del All England Club. La joven estrella aseguró a los micrófonos de #Vamos: "Al final, esta victoria es algo con lo que soñamos. Por lo que trabajamos y luchamos día a día. He creído en mí mismo. Creí desde el primer día del torneo, pensando que podía ganar a los mejores y lo he demostrado (...) ¿Qué puedo decir de Novak? Me ha inspirado mucho".