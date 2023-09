Feliciano López se estrena en Valencia en el cargo de Director del Torneo para las Finales de Copa Davis 2023, en el que sucede precisamente al nuevo capitán del equipo español, el valenciano David Ferrer, hacia el que solo tiene elogios. Retirado de las pistas desde este verano, el madrileño ha participado en cinco ediciones como jugador, habiendo ganado cuatro Ensaladeras con España, en 2008, 2009, 2011 y 2019, y con 41 años se ha convertido en director de un torneo cuyo formato cree que es el adecuado, y que espera que siga celebrándose muchos años en España y en concreto, en Valencia, con el Roig Arena esperando alguna de las ediciones acordadas entre la ciudad y la ITF hasta 2026. Feliciano López agradece la presencia del número uno y flamante ganador del US Open, su Grand Slam número 24, Novak Djokovic, y aunque ve a Serbia como clara favorita por ello, confía en las posibilidades del equipo español para alcanzar las Finales de Málaga (21-26 de noviembre). De todos estos temas y más habló con Superdeporte, del grupo Prensa Ibérica, antes de que arrancara la competición este martes con el encuentro entre Serbia y Corea del Sur.

¿Se sufre más como jugador o como director de la Davis?

Se sufre más como jugador. Ahora sufro porque todo salga bien y porque España se clasifique. Son las dos cosas que me mantienen un poco en vilo. Pero cuando juegas al tenis vives momentos con emociones que son diferentes y no son comparables. Ahora sufro porque España pase y que a nivel organizativo esté todo a la altura de una competición como esta y los equipos estén contentos.

Su estreno se produce en la primera edición desde de la ruptura de Kosmos, inventora del actual formato, con la ITF...

El formato de Kosmos del primer año no tiene nada que ver con este. Estamos en un momento muy bueno, el formato este satisface a todo el mundo. Mucha gente y jugadores jóvenes no lo conocen. Hay un cambio generacional muy grande. Jóvenes que no saben lo que significa esta competición y la han conocido en este formato, no en el de antes, y hay que explicarlo y hacerles entender lo que significa y las emociones que ha provocado a los mejores jugadores del tenis. Prueba de ello es que Djokovic viene de ganar su Grand Slam número 24 y está aquí representando a su país. Eso te dice lo que representa la Copa Davis para todos los jugadores.

La Copa Davis vuelve a tener un marcado protagonismo valenciano, con Ferrer de capitán, y Bautista y Zapata en el equipo. Y la afición llenando los partidos de España.

La Comunitat Valenciana ha sido una tierra de grandes tenistas siempre, no ahora, muchísimos campeones, y hoy en día igual. En el equipo tenemos a Zapata, Bautista, y para mí no es ninguna sorpresa. Barcelona y Valencia es de donde ha salido históricamente la mayoría de nuestros tenistas, no me sorprende. Y espero que el público responda como el año pasado. Mañana va a estar llena la pista, hoy al 75 por ciento, un exitazo teniendo en cuenta que España no juega. Va a ser duro pero espero que España va a clasificar.

Valencia tiene compromiso con la ITF y con la Davis hasta 2026. En 2024 estará acabado el Roig Arena. ¿Veremos algún día las Finales en el nuevo coliseo?

Ojalá. Creo que la ciudad de Valencia ha apostado mucho por el tenis. Ya jugamos en la Plaza de Toros con el anterior formato, y hubo un torneo ATP250 que creció a ATP500. Las Finales son ahora mismo en Málaga. Tienen que renovar su contrato, y nosotros estamos encantados de que Valencia pueda presentar una candidatura para albergar las finales si es que esa es la idea de la ciudad. No podemos estar más que agradecidos de su apoyo al tenis. Como todavía no se sabe, hay que esperar qué ciudades tienen deseo de albergar finales o fase de grupos. En Valencia estos dos años las cosas han ido muy bien. Si quieren albergar las finales, obviamente se valorará con cariño porque Valencia ha apostado siempre por el tenis.

Sin Carlos Alcaraz, Serbia es clara favorita a uno de los dos billetes a las Finales de Málaga. ¿Y la otra...?

Serbia tiene al número uno del mundo y al reciente ganador del US Open. Es favorita, sí, pero España a pesar de la baja de Carlos Alcaraz va a ser un equipo competitivo. Davidovich es un joven con mucho potencial, ya asentado entre los mejores, que va a liderar el equipo. Zapata no ha participado todavía. Bautista con mucha experiencia. Y Ramos, que ha jugado los últimos años. Estamos en condiciones de competirle a todo el mundo y clasificar. Ganar o perder son pequeños detalles que marcan la diferencia, pero creo que España se va a clasificar y ojalá que así sea.

¿Cómo ve el actual formato de la Copa Davis?

Veo bien el formato. Se ha hablado mucho del formato, pero creo que estamos en un buen momento. Tiene un poco de todo, mantiene el formato antiguo que es la esencia de la competición. Y la gente está satisfecha en general. Buena posición para seguir creciendo, y hacer ver a la gente joven y a las nuevas generaciones lo que significa la Copa Davis, las emociones que produce. Muchos son conscientes, pero hay jugadores que no han vivido esto todavía. Estamos en un buen momento, la verdad. Contento de estar aquí, y agradecido a la ciudad de Valencia. Ya antes jugamos en la plaza de Toros, en el que fue el último partido de David Ferrer, que ganó la eliminatoria en el último partido. Y España ha ido apostando luego por el tenis, en Madrid, en Málaga, y ojalá que se clasifique.

¿Cómo definiría el Grupo C de Valencia?

Es un grupo duro. No va a ser fácil. Lo bueno es que España compite bien, a pesar de las bajas de diferentes jugadores. No siempre se ha ganado, pero siempre se ha competido de tú a tú con los mejores. Serbia es el favorito, con Djokovic que viene de ganar su Grand Slam 24, pero el grupo es duro, a pesar de que Corea parece el patito feo... Pero confío en poder sacarlo adelante.

Hay bajas importantes en la cuatro sedes, pero también van a jugar muchos de los 25 mejores del mundo.

Ningún formato garantiza que te jueguen todos, eso ya te lo digo. La experiencia de los años es clave y los números no mienten. Antes pasaba lo mismo. Y aunque este sea el ideal, va a seguir fallando gente porque el calendario es el que es. No resuelve el problema. Es un momento muy bueno y este formato a mí me gusta, y creo que a la mayoría de la gente también. No creo sineceramente que haya un formato ideal, por el calendario y millones de compromisos. No nos podemos quejar de la cantidad de buenos jugadores que están esta semana en la fase de grupos.

Novak Djokovic no estuvo el año pasado, pero sí Alcaraz. Este año es al revés...

Que Djokovic esté aquí es la prueba de lo que es esta competición. Después de ganar su 24 Grand Slam en el US Open, que represente a su país te dice mucho. Estamos muy agradecidos. La gente tiene que ver lo que significa esta competición para el mundo del tenis. Dice mucho de su compromiso. La Copa Davis es una competición que le ha debido provocar unas emociones increíbles para que vuelva otra vez para sentirlas. Es un ejemplo claro de compromiso y lo que representa la Copa Davis.

Y a pesar del formato, es el segundo año consecutivo que el número uno del mundo juega en Valencia. ¿Hacia dónde pueden ir los posibles cambios...?

De momento la idea es seguir mejorando. Siempre tenemos en mente buscar soluciones si surgen problemas con este formato, y estamos dispuestos a evolucionar siempre. Pero creemos que estamos en un momento bueno. La esencia de la competición, poder jugar fuera o en casa fuera en febrero se mantiene, y la segunda parte es adaptada al tenis de hoy en día. No podemos jugar tantas eliminatorias. El nuevo formato de Madrid no es el mismo de ahora en Valencia y Málaga. Cuando hay un cambio tan radical es normal que le provoque rechazo a la gente, pero se trabaja en un formato adecuado a los tiempos que estamos, y creo que estamos en un buen momento. Lo que pasa es que el calendario es muy exigente, pero no podemos pensar que el formato está mal y no vienen por eso los jugadores. Es mentira, porque he jugado 20 años la Copa Davis y los buenos tampoco jugaban. Cada jugador toma sus propias decisiones, tienen sus equipos y viven diferentes situaciones, y cada uno decide lo que hacer con su calendario. Estamos hoy en buen momento, tenemos casi un 80 por ciento de entradas vendidas para el Serbia-Corea, y no está jugando España. Es un proceso, no se puede pasar de cero a cien en un año. Estamos trabajando para que se consolide.

¿Cómo está respondiendo el público por segunda vez en Valencia con el tema de entradas?

La verdad es que está yendo muy bien, hay un 75-80 por cien vendidas y la gente está respondiendo tanto aquí en Valencia como en Málaga el año pasado, los números fueron espectaculares y España perdió en cuartos de final. Hay que ser positivos con los datos que tenemos. Estamos en un buen momento.

Y además de Feli como Director del torneo, también se estrena como capitán David Ferrer.

Estamos en buenas manos con David Ferrer. España no puede tener mejor capitán. Siempre lo digo, es el mejor jugador de Copa Davis que yo he visto. El récord que tiene tanto en casa como fuera de partidos ganados es brutal. Siempre le deseo lo mejor al equipos español, pero estando él en la silla mucho más.