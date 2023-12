Mucho dio de qué hablar el polémico beso en la boca de José Luis Rubiales, entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a la jugadora Jenni Hermoso en la celebración del mundial celebrado en Australia.La tormenta desatada fue brutal, con la posterior dimisión de Rubiales, un proceso judicial abierto y, sobre todo, un debate público intenso y acalorado. Muchos acontecimientos se han derivado tras lo sucedido en Sidney.

Pero fue una ex internacional la que, tras el beso, realizó unas declaraciones muy sonadas. Se trata de Lola Gallardo, portera de fútbol en el Atlético de Madrid y jugadora de la selección española desde 2013, quien reveló el que ella considera que fue el auténtico motivo por el que, a su juicio, el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, estaba eufórico el día que sus compañeras ganaron el Mundial de Fútbol. Y, según sus palabras, no se debía a la gesta de la selección, que hizo historia al alzar la copa.

La portera es una de las integrantes del llamado el grupo de 'Las 15', formado por las jugadoras de fútbol que renunciaron en su día a ir a la selección española de fútbol. Los polvos de los que nacieron posteriores lodos. Pero que parecían que se disipaban cuando, pese a toda la tempestad vivida, la selección ganaba el Mundial. Sin embargo, aquel beso improcedente de Rubiales cambió todo.

Tras la encendida polémica desatada por el beso que Luis Rubiales estampó a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas, Lola Gallardo habló alto y claro en el programa La última noche, donde reveló por qué estaba tan contento Rubiales y por qué, tal vez, incluso hizo un gesto totalmente inapropiado y malsonante cuando estaba en el palco en compañía de la reina Letizia y otras autoridades. Aquella famosa imagen en la que se tocaba los genitales de forma soez.

Las palabras de Lola Gallardo sobre Rubiales

Lola Gallardo, que como el resto de jugadoras de la selección femenina de fútbol y otras muchas jugadoras de fútbol femenino, se solidarizó al 100 % con Jenni Hermoso y defiende la posición de ésta, criticó duramente la actitud de Luis Rubiales durante la entrega de trofeos del Mundial de Fútbol.

"Nosotras somos futbolistas. No he visto a Rubiales darle un beso en la boca a Sergio Ramos o a Carvajal cuando (la selección masculina) han ganado títulos importantes", señaló. "No me entra en la cabeza. Puede estar eufórico, pero creo que lo estaba por otras cosas, no porque las féminas seamos campeonas del mundo", agregó.

Entonces, ¿cuál era el motivo por el que Luis Rubiales estaba exultante si no era por el gran triunfo conseguido por la selección femenina? A juicio de Lola Gallardo, el presidente de la Federación Española de Fútbol estaba eufórico porque ese triunfo le suponía una victoria en otros ámbitos: era él quien ganaba su pulso con las 15 jugadoras que no habían querido ir a la selección, a las que tildaba de chantajistas, y había pasado por encima de todas las críticas hacia él y hacia el entrenador, Jorge Vilda, que también cayó fulminado tras el beso.

Así lo relataba Lola Gallardo en el programa de televisión: La euforia de Rubiales era "porque ha sido un año muy difícil"; él considera que "las quince somos unas niñatas y unas chantajistas, y él los tiene muy grandes y ha ganado: él y Jorge Vilda".

Tras lo sucedido en la entrega de trofeos en Australia y la polémica posterior, Lola Gallardo fue una de las primeras en apoyar a Jenni Hermoso tras la rueda de prensa del viernes de Luis Rubiales. Lola Gallardo lo hizo de manera pública a través de un tuit.

Fueron las suyas unas declaraciones que generaron gran revuelo en mitad de la enorme tormenta por el caso Rubiales.