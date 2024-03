María Vicente: "El oro es un sueño desde siempre"

El Mundial de Atletismo bajo techo vivirá este fin de semana en Glasgow su 19ª edición con la catalana como gran opción al podio y con grandes estrellas como Duplantis, Noah Lyles, Holloway, Gudaf Tsegay, Femke Bol y Devynne Charlton, entre otras.

El campeón mundial Mariano García, Asier Martínez, Adel Mechaal y Ana Peleteiro son las otras grandes opciones españolas en una cita en la que dos años atrás en Belgrado logró el oro de 'La Moto' en 800 y la plata en 4x400 metros.

María Vicente encara el pentatlón con la mejor marca mundial del año y nuevo récord de España (4.728) en su regreso a las combinadas tras un año dedicada solo a los saltos horizontales por problemas físicos tras pasar por el quirófano.

A las órdenes del exdirector técnico federativo Ramón Cid, la catalana ha progresado en todas las pruebas y ahora afronta su primera gran revalida como absoluta tras ganarlo todo a nivel mundial y europeo en categorías inferiores. De cara a esta gran reválida, la 'combinera' se sinceró con SPORT, del grupo Prensa Ibérica.

No pudo hacer combinadas el curso pasado, pero insistió en competir y se quedó a un centímetro de la final en longitud y en triple en los Mundiales…

No me doy nunca por vencida y lucho siempre por mis objetivos. Sabía que 2023 sería difícil, pero no quería un año en blanco y apostamos por los saltos horizontales. La longitud la tengo en combinadas y el triple, pues entreno con Ramón, que le encanta. Lo pasé muy bien pese a esas espinita de Budapest.

María Vicente, optimismo y ambición a partes iguales. / EFE

¿Su entrenador Ramón Cid ha tenido que hacer también de psicólogo?

No te digo que haya sido más psicólogo que entrenador, pero casi. Ha sido clave. Es muy importante esta relación que tenemos, porque pasamos muchas horas juntos. ¡Lo veo más que a mis compañeros de piso!

¡Y lo optimista que es!

Jaja. A veces llega y me dice, María te acabo de poner por las nubes en una entrevista. Y yo le digo, tranquilo, píntalo un poco peor. Que sueñe y que vea las cosas igual que yo me hace superfeliz.

¿La lesión precipitó su cambio de niña a mujer, por así decirlo?

No tanto la lesión como que es un año olímpico. He tenido que decir, ostras, María, ponte las pilas y recupérate al 101%, porque esto es lo que te gusta. Quiero seguir viviendo con esto mucho tiempo.

¿Cómo vivió esos meses duros?

Fue difícil. En la recuperación me dolía ir a la pista y ver a todos a tope cuando yo pasaba de dos muletas a una. Pero fíjate, a la vez estaba feliz, porque sabía que lo conseguiría. Es surrealista. Fue duro y bonito por esa lucha de remar a contracorriente. He tenido la suerte de estar rodeada de especialistas que me han guiado muy bien.

Vicente, hace cuatro años en la antigua redacción de SPORT / Javi Ferrándiz

¿Esperaba el récord de España en su vuelta a las combinadas?

A Francia fui sin objetivo. Si no salía bien, todos entenderían que llevaba un año sin combinadas. Fui sin presión y acabé un poco sorprendida, porque es difícil encajarlo todo después de tanto tiempo. Yo soy ambiciosa y todo salió muy bien. Eso me ha dado mucha felicidad, porque todo el trabajo del invierno ha merecido la pena.

¿Fue muy importante su oro en 60 vallas en los Nacionales?

Lo viví muy intensamente por lo que suponía. Tere (Errandonea) acababa de anunciar su adiós y estar con ella al lado ha sido clave para mi mejoría en las vallas. Fue muy significativo y la marca, pues fíjate, 8.06.

¿Mira mucho el ránking?

A ver, sé quiénes van y que voy primera, pero lo mira más Ramón. No me gusta centrarme en lo que no puedo manejar. Yo quiero dar mi mejor versión y sacar el máximo de puntos, intentando mejorar marca personal. Ya se verá adónde lleva eso.

María Vicente, antes de viajar a Glasgow. / RFEA

¿Si pasa de 4.800 puntos ya estará contenta?

Sí, al cien por cien. No tengo ninguna duda. Todo el mundo quiere medallas y resultados, siempre he dicho que quiero la triple corona.

¿Se ve luchando por el oro?

El oro es un sueño que tengo desde siempre. Hay que ponerse objetivos altos y ahí están. Lucharé por conseguir uno de ellos en Glasgow y si no, tranquilos, que voy a seguir.

¿Cómo le sientan los escándalos con el dopaje en España?

Fatal, porque están manchando el atletismo en general. Con tantos fallos de ejecución se puede desconfiar de todos y no me parece justo. Que cambie lo que tenga que cambiar, que pillen a quien tengan que pillar y que nos dejen tranquilos.