El drama de al menos 40 millones para el Atlético si se queda fuera de la Champions

El Atlético está dentro y fuera de la Champions. No es el gato de Schrödinger, pero podría. Su clasificación para cuartos del torneo continental de clubes tras eliminar al Inter abre una vía de 70 millones. Por lo que le ha reportado el desempeño en Europa y la casi segura clasificación para el Mundial de Clubes. Sin embargo, la goleada que sufrió frente al Barça le deja quinto y fuera, momentáneamente, de la próxima Champions, comprometiendo, como mínimo, unos 40 millones de euros.

El triunfo del Athletic ante el Alavés le permitió superar a los colchoneros. Para hacer el cálculo del impacto hay que tener en cuenta que la próxima edición de la Champions tendrá un nuevo formato. Habrá 36 equipos que se repartirán en cuatro bloques de nueve equipos, según el coeficiente UEFA. En la fase previa, cada conjunto jugará ocho partidos, cuatro como local y otros tantos como visitante. Son dos más que los actuales.

La acción del gol de Fermín, jugador del FC Barcelona, frente al Atlético. / EFE

El Atlético dejaría de ingresar 40 millones

Como mínimo, si termina quinto el Atlético no ingresaría 18,6 millones de euros, que es lo que cobrará cada equipo por participar en la competición (frente a los 15,64 de esta edición). Partiendo de una lógica similar a la de esta temporada, en la que los de Simeone están en octavos, la suma que perdería el Atlético rondaría los 40 millones.

La UEFA le ha otorgado también este año 31,8 millones por su actual posición en el ránking de las últimas diez temporadas. La cuenta asciende a 70 millones a los que habría que añadir el 'market pool', es decir, el valor proporcional de cada mercado televisivo. Ronda los diez millones, a repartir entre los equipos españoles, según su posición y rendimiento en la competición.

Es la hipótesis que se asimila al presupuesto del Atlético, que contempla como base llegar a las eliminatorias por el título de Champions. Ahora ocupa plaza de Europa League, competición que ha ganado hasta en tres ocasiones (2010, 2012 y 2018). La tabla de remuneraciones de este trofeo es muy inferior.

La cantidad que ingresan por victoria los equipos que participan en la Europa League es de 630.000 euros (2,6 millones en el nuevo formato Champions) y 210.000 euros por cada empate (700.000 euros). El ganador de la Europa League se embolsa 8,6 millones, una cantidad inferior a cualquiera de las escalas que propone la Liga de Campeones.

Once temporadas seguidas en Champions

Estos cálculos no tienen en cuenta el valor de marca asociado a jugar uno y otro torneo, con el consabido atractivo que tiene para los patrocinadores. Los socios comerciales han sido una materia cambiante en el Atlético de los últimos ejercicios. En agosto, la camiseta rojiblanca incorporó a Riyadh Air como patrocinador principal. Un movimiento forzoso después de que WhaleFin, empresa de criptoactivos, incumpliese con los pagos.

El Atlético no sabe vivir sin la Champions, competición para la que se ha clasificado ininterrumpidamente desde la 2012/2013, la primera completa de Simeone. No ha fallado a su cita con la máxima competición de clubes en once campañas. Esto le ha reportado un beneficio base de 740 millones repartidos en temporadas donde llegó a finales (2014 y 2016) y otras en las que no pasó de la fase de grupos (2018 y la campaña pasada).

La incidencia de la Champions en el presupuesto del Atlético es fundamental. Antes de la llegada del 'Cholo', la previsión de ingresos y gastos de la SAD rojiblanca era de 129,8 millones de euros. Al inicio de la temporada 2019/2020, antes del impacto de la pandemia, la cantidad planificada era de 515 millones, cuatro veces mayor.

Sorteo de los cuartos de Champions. / EFE

La quinta plaza de Champions lejos de España

Esta inyección de capital sirve de equilibrio para un club con problemas de caja y con una masa salarial declarada de 200 millones de euros, según sus cuentas anuales. Más si cabe, porque el Atlético prevé una renovación en el mercado de verano para, precisamente, seguir compitiendo a este nivel.

La teoría de los vasos comunicantes. Si no hay ingresos, no se refuerza la plantilla y esto perjudica a la competitividad. A esto se le suma que el Atlético no había estado con Simeone a estas alturas de temporada (restan nueve jornadas de Liga) fuera de los puestos de Champions. En esta estadística no se tiene en cuenta la primera temporada del argentino (2011/2012), cuando reemplazó a 'Goyo' Manzano en la jornada 17.

¿Existe otra vía para que el Atlético logre plaza de Liga de Campeones? La respuesta es sencilla: ganando el torneo. La quinta plaza que se conoce como de rendimiento europeo está ahora mismo lejos de España. La federación nacional ocupa la quinta plaza en el ranking de coeficientes de la temporada 2023/2024, por detrás de Francia, Inglaterra, Alemania e Italia.

Ahora mismo, la Roma italiana y el RB Leipzig alemán estarían clasificados para la Champions del año que viene. Las otras dos plazas (son cuatro en total) serían para el club que quede en tercer lugar en el campeonato de la quinta federación (Francia) y la restante se otorgará a un campeón nacional de liga.

Instante del Atlético - Athletic de ida de las semifinales de la Copa del Rey. / EFE

La visita del Athletic y la advertencia de Koke

De ahí la importancia que para el Atlético tiene recuperar la posición en detrimento del Athletic. El equipo vasco va camino de ser la bestia negra del cuadro de Simeone esta temporada. Les apeó en las semifinales de Copa para llegar a la final. Rompió la racha de imbatibilidad del Metropolitano con un triunfo que puso fin a la racha como local de los 'colchoneros'. Hasta 28 partidos estuvieron sin perder. Valverde espera dar otro golpe el 28 de abril, cuando visitará el feudo madrileño en Liga.

Este duelo sería antes de la hipotética ida de las semifinales de Champions, en caso de que el Atlético elimine al Borussia Dortmund. El temor de Simeone es que la goleada del Barça sea un punto de inflexión en la racha como local de su equipo, que lidera la clasificación en Liga cuando juega en casa. Como visitante es simplemente octavo por culpa de las siete derrotas que ha encajado.

Consciente de la situación, Koke, emblema del Atlético, no se anduvo con rodeos. "Es una realidad. Ahora mismo estamos fuera. Tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Queremos estar en la Champions la temporada que viene. Hay que tirar hacia adelante, porque tenemos que estar entre los cuatro primeros", advirtió el capitán rojiblanco, quien dejó clara la solución: "Tenemos que apretar el culo todos".