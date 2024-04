Los lunes también hay oviedismo

Seguramente era una de las citas más incómodas para viajar, dadas las circunstancias. La distancia y el horario convertían estar en el Cartagena-Oviedo es una misión más que complicada. Pero el oviedismo siempre da la cara. Sea donde sea. La ocasión merecía la pena, con la recta final del campeonato observándose en la distancia. Y cerca de medio centenar de oviedistas estuvieron en la grada de Cartagonova para apoyar a los de Carrión en una de las cuatro citas que le quedan a domicilio. En Liga regular, claro.

Ramón del Fresno, Vicky, Fran del Fresno, Margot y Ramón del Fresno, ayer, en Cartagonova. | N. A. / Nacho Azparren

Como sucede en los duelos de la zona, hubo varios aficionados residentes en los alrededores que no quisieron perderse una oportunidad de ver a los suyos, los de azul, en acción. Fue el caso de algunos integrantes de la peña The Abbey Tavern, compuesta por oviedistas residentes en Torrevieja, en Alicante, a unas dos horas y media en coche de Cartagena.

Paco Torrecilla, Alberto Rubio y Alfredo Diego. | N. A. / Nacho Azparren

La peña está compuesta por oviedistas emigrados y británicos fichados para la ocasión. Alfredo Diego, el presidente de la asociación, fue uno de los que no se perdió el encuentro. "No era sencillo para desplazar a mucha gente porque al final un lunes, con este horario… Hay gente que trabaja, no está tan cerca… Y algunos ingleses tenían hoy (por ayer) campeonato de dardos", mencionaba unos minutos antes del choque en el Cartagonova.

Raquel Gutiérrez y Miguel Linares. | N. A. / Nacho Azparren

Los aficionados fueron llegando al estadio y se encontraron con una fiesta en los aledaños, la del Odilo Cartagena que acaba de confirmar su ascenso de LEB Plata a LEB Oro. Integrados en la fiesta estaban decenas de oviedistas que trataban de matar los nervios de la previa en los festejos.

Entre ellos, Raquel Gutiérrez, residente en Cartagena desde 2001, pero ataviada con su camiseta del Oviedo, que había que hacer equipo. Y Miguel Linares, como el delantero, que aunque nació en Oviedo lleva toda la vida en la región murciana. "No nos queríamos perder ver al Oviedo, hay que aprovechar los partidos cerca", decían en la previa.

La temporada alcanza su recta final. Queda poco por disputar en la fase regular y se nota con el nerviosismo en aficionados y equipos. A pesar de haber tantas cosas en juego, hubo buen rollo entre los seguidores de ambos equipos. La fiesta montada en torno al Odilo de basket ayudó a ello. Luego, con el balón en juego, cada uno defendió lo suyo. Y aunque en menor número que en otras ocasiones, se dejaron notar los ovedistas presentes en el Cartagonova.