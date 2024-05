Míchel: "El Barça es demasiado favorito. Debemos hacer un partidazo"

"Queremos seguir haciendo historia. Si vas a la Champions ganando mañana al Barça será un día histórico para la provincia. ¡Lo recordaremos siempre!". Ese es el ambicioso mensaje que ha trasladado Míchel, el técnico del Girona, antes del duelo contra el Barça.

No solo anda en juego el segundo lugar –los azulgranas tienen dos puntos de renta- que daría acceso a la próxima Supercopa sino discutir, al mismo tiempo, quién es el mejor equipo de Cataluña. El que sería, por lo tanto, segundo mejor de la Liga tras el Madrid, que podría proclamarse campeón este sábado.

"Queremos seguir haciendo historia. Si vas a la Champions ganando mañana al Barça será un día histórico para la provincia. ¡Lo recordaremos siempre!" Míchel — Técnico del Girona

"El Barça es demasiado favorito, tenemos que hacer un partidazo para minimizar al máximo su potencia", ha reconocido el técnico del Girona, quien cree que el equipo de Xavi ya estaba “alerta” en Montjuïc cuando perdió en el encuentro de la primera vuelta (2-4).

Rozando la Champions

A partir de aquí, Míchel ha comenzado a relatar las virtudes del rival que tendrá el sábado (18.30 h) en Montilivi. "El Barça es el equipo con más posesión de la Liga, es el que da más pases en zona 3, en el último tercio del campo, junto al Madrid y es el segundo en conducción de pelota", ha dicho el entrenador, precisando que el Barcelona "domina todos" los registros del juego, instando a sus jugadores a que "no se pasen la pelota por pasar porque es una manera mentirosa de jugar".

Quiere Míchel que cada pase de su equipo tenga intención y haga "daño" a la estructura defensiva del Barça, indicando que "no juegan por ser el primer equipo de Cataluña sino por ser matemáticamente de Champions" circunstancia que podía producirse esta misma noche del viernes si el Athletic cae en Getafe.

"El otro objetivo, más que la segunda plaza, es el reconocimiento mundial de nuestra idea, de nuestro proyecto y de nuestro club, que sigue teniendo la idea de crecer", ha dicho el técnico, que no tendrá a Stuani ("hizo un esfuerzo para jugar contra el Atlético y ahora no está bien"), tampoco a John Solís, que se perderá la temporada por lesión muscular, ni a Pablo Torre por la ‘cláusula del miedo’, que le impuso el Barça.

Miguel Ángel Sánchez Muñoz " Míchel " posa en las instalaciones del Centro de entrenamiento La Vinya, en Girona. / FERRAN NADEU

Por eso, en la charla previa que ha tenido con su plantilla antes del último entrenamiento, el técnico ha sido rotundo. Ha ido poniendo pequeños mini objetivos a sus jugadores. "Estamos a dos goles de ser los máximos realizadores de la Liga", ha dicho Míchel. “Tenemos a Dovbyk como Pichichi. Si él lo consigue es también un reconocimiento colectivo”.

"Le he dicho a los jugadores que el legado que podemos dejar es que esta Liga sea del Madrid y la Liga del Girona porque todos nos recuerden a nosotros por el juego tan bueno que hicimos" Míchel — Técnico del Girona

Pero hay uno por encima de todo. Uno innegociable para el entrenador del Girona. "No me gustó cómo jugamos en Las Palmas. Queremos jugar bien y sentirnos importantes para estar en el mapa mundial de la gente gracias a nuestra manera de jugar", ha comentado el entrenador, quien también recordó a su equipo "que no hemos ganado nunca al Barça en Montilivi ni tampoco le hemos metido un gol aquí.

Y su último mensaje ha sido no solo futbolístico. “Queremos ser un equipo protagonista en esta Liga donde el Madrid solo ha perdido un partido. Le he dicho a los jugadores que el legado que podemos dejar es que esta Liga sea del Madrid y la Liga del Girona porque todos nos recuerden a nosotros por el juego tan bueno que hicimos".