Motos que ayudan a nacer: así es la ONG de MotoGP

“Ni podemos, ni queremos llegar a todos los rincones del planeta. Sabemos que eso es una pretensión que no tiene sentido. Lo que nosotros queremos y empezamos a lograr después de muchos años, mucho esfuerzo y mucha ayuda por parte de MotoGP y la fábrica Yamaha, es demostrar a los distintos gobiernos de países muy necesitamos, con sistemas sanitarios muy precarios, es que nuestra idea, nuestra fórmula, es la que funciona, es la que garantiza cierta salud, ayuda y asistencia a esos poblados”.

Andrea Coleman es una de las diez mujeres más encantadoras y eficaces que uno puede encontrarse en este mundo y en el siguiente. Británica, nombrada Mujer del Año en Gran Bretaña, en 2015, por la manera de dirigir la ONG de MotoGP, Two Wheels For Life (Dos ruedas para la vida), presidida por Maria González, esposa de Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, rechaza las medallas y lo único que desea es que los pilotos, los patrocinadores y la organización del Mundial de motociclismo sigan ayudándole a enviar, mantener y utilizar cuantas más motos (sanitarias) mejor en países como Gambia, Liberia, Lesotho, Nigeria, Malauí o Zimbabue, que es donde están trabajando ahora mismo.

No quieren premios

Two Wheels For Life intenta llegar donde no llega nadie. Donde no hay ni hospitales, ni asistencia, ni siquiera sanitarios para poder atender a la población, alejada de cualquier punto civilizado. Save The Children (Salvar a los niños) les pidió ayuda para atender a la población de Gambia y, ahora, acaban de recibir el reconocimiento y felicitación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Repito, ni Coleman, ni González, ni Randy Mamola, exsubcampeón del mundo de 500cc, imagen y líder de este proyecto, quieren premios. Ellos necesitan dinero y que los pilotos de MotoGP les sigan ayudando con sus propuestas, subastas y dedicación.

Mamola, de 64 años, uno de los pilotos más populares de todos los tiempos, cuatro veces subcampeón del mundo de 500cc con Suzuki (1980 y 1981), Honda (1984) y Yamaha (1987), uno de los mayores benefactores que existen en el mundo de las dos ruedas, habla de lo mucho que les costó que las autoridades de esos países entendiesen cual era su idea y por qué de ese despliegue de motos y sanitarios en sus poblados, donde no existe posibilidad alguna de que enfermos, ancianos y embarazadas sean atendidos como deben.

¿Cómo lo hacen? “No es fácil, pues lo primero que te encuentras cuando te presentas ante los gobiernos de esos países para explicarles tu modesto proyecto es una enorme incredulidad. ¿Motos, en nuestro país? no puede, ser, no sirven de nada, no solucionarán nuestro problema, olvídese”, cuenta Mamola.

"No podemos ni queremos llegar a todos los rincones del planeta, pero lo que sí queremos es convencer a los gobiernos de esos países tan necesitados, que nuestro sistema, nuestras motos y sanitarios son una fórmula que funciona y ofrece asistencia a esos pobladores", Andrea Coleman, fundadora y CEO de Two Wheels For Life

“Cuando les explicas que nosotros nos cuidaremos de todo, desde la llegada de los vehículos hasta su mantenimiento y logística, te dejan poner en marcha tu idea", sigue explicando Mamola. "Y, a partir de ahí, solo recibes agradecimiento porque, en efecto, las autoridades son las primeras, junto a los pobladores, que se dan cuenta de que nuestra ayuda, modesta, sí, es fructífera, mejora la salud de sus gentes, casi todo tribus o pobladores de diminutos enclaves totalmente aislados, además de disminuir la mortandad y evitar la muerte de cientos de bebes”.

Todo empieza consiguiendo dinero, recursos, la mayoría de los cuales provienen del propio ‘paddock’. Todo empezó con suculentas subastas anuales, donde los aficionados pujan con miles de euros por objetos de los pilotos del campeonato, llegándose a pagar auténticas barbaridades por un casco de Valentino Rossi o unas botas de Marc Márquez. “Ahora”, explica Friné Velilla, MotoGP Media Manager, “el campeonato, Dorna Sports, se han implicado aún más y ofrecen paquetes de experiencia únicas, originales, que también generan un montón de dinero”. Por cierto, si quieren ayudar, esta es la cuenta que Motos Solidarias Riders For Health tiene en el BBVA: 0182 1004 91 52511497902

La ayuda de Yamaha

Hay sorteos y subastas de pases especiales para estar, incluso, en la parrilla de MotoGP, en las conferencias de prensa de los pilotos, convivir durante un día o todo el fin de semana en el seno de una escudería, compartir una jornada con un campeón y así un montón de propuestas. “Todo ayuda, todo cuenta y la idea es seguir generando contenidos que aumenten la bolsa con la que seguir asistiendo a los más necesitados. Como explica Andrea, es imposible llegar a todos los rincones, pero tenemos que seguir trabajando duro pues hay demasiada gente que nos necesita”.

Yamaha ha intensificado su contribución y ofrece unas motos estupendas para cumplir la misión de llegar a cualquier rincón de esos países remotos. La moto ideal, cuentan, es la Yamaha AG 200 y 100, fabricadas, especialmente, pensando en los pastores ovejeros australianos, así que dura, irrompible, lo es.

Un grupo de médicos y sanitarios de Two Wheels For Life, en Losotho. / MOTOGP.COM / DIEGO SPERANI

“Lo vital”, señala Mamola, “es completar la formación de los médicos, enfermeros y comadronas. Les enseñamos a mantener la moto, a cuidarla y, sobre todo, a conducirla por rutas trialeras, caminos de carro, desfiladeros, cruzar ríos, subir y bajar montañas hasta llegar a los poblados”. Los sanitarios acaban siendo eficaces mecánicos de mantenimiento y mejores pilotos.

“Una de las cosas que más nos asustó, fue cuando descubrimos que muchas embarazadas eran transportadas en carretillas, sí, sí, ¡en carretillas!, hasta un lugar donde pudiese atenderles un sanitario”, explica Coleman. “Es evidente que la posibilidad de que esos pobladores sepan que cada x días tendrán asistencia, llegando hasta ellos un sanitario en moto, es vital para su supervivencia y, muy especialmente, para el desarrollo del embarazo y el nacimiento, controlado, del bebe”.

"Al principio, los gobiernos de esos países rechazaron nuestra idea. ¿Motos? ¿Sanitarios haciendo de mecánicos? Cuando les dijimos que nos cuidaríamos de todo, nos dieron vía libre y, ahora, nos felicitan por todo lo conseguido. Vacunamos, atendemos a los abuelos, cuidamos a las embarazadas, salvamos muchos bebes, muchos", Randy Mamola, cuatro veces subcampeón del mundo de 500cc y miembro de Two Wheels For Life

De momento, Two Wheels For Life ha puesto en marcha más de 2.000 motos y se calcula que atiende, de forma correcta y regular, a algo más de 20 millones de personas. “No solo asistimos directamente a la población, también hacemos y trasladamos pruebas de sangre y orina, análisis, medicamentos, intentamos que la gente se sienta protegida o, como poco, que sepa que intentaremos estar con ellos en un momento de necesidad y urgencia”, añade Coleman.

El siguiente paso y están en ello, es la fabricación de una ambulancia muy especial, muy necesaria, basada, lógicamente, en las motos, pues resulta muy difícil, por no decir imposible, utilizar un vehículo de cuatro ruedas para acceder a los poblados que ellos acceden en moto.

“Deberá ser un vehículo muy rudimentario, pero lo necesitamos para trasladar a los enfermos o embarazadas, que no podemos mover en nuestras motos”, indica, finalmente, Mamola, que agradece a los pilotos de MotoGP la ayuda que siempre les ofrecen.

