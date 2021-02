Javier Cobián dio ayer por cerrada la temporada de pista cubierta con un quinto puesto en el World Indoor Tour Madrid 2021, celebrado en el Centro Deportivo Gallur. El atleta gijonés solamente hizo un salto válido, el primero, con el que se fue hasta los 7,59 metros, once centímetros por debajo del registro que le dio la plata en el reciente Campeonato de España, en el mismo escenario.

El segundo salto le fue dado por nulo y en el tercero no solamente pisó la tabla, sino que realizó un mal apoyo en la salida y se torció el tobillo. Cobián abandonó la zona de saltos con ayuda para no apoyar el pie derecho, aunque a priori no parece un percance de importancia. Un mal sabor de boca para cerrar la temporada, con una cita que no entraba en los planes iniciales del atleta asturiano. El vencedor del mitin madrileño en la prueba de salto fue el cubano Juan Miguel Echevarría, que hizo 8,14, también en el primer salto. Por detrás de él se clasificaron el ucraniano Vladyslav Mazur, con 7,98; el alemán Maximiliam Entholzner, con 7,81, y el campeón de España, Eusebio Cáceres, que se fue hasta los 7,68. Cobián, que regresó a las pistas hace tres años después de diez alejado del atletismo federado, confía en mejorar sus registros en la temporada de aire libre.