El Belenos se juega el tercer puesto ante el Bera Bera

El Pasek Belenos se jugará el domingo en el Muro de Zaro, a partir de las 12.30 horas, ante el Bera Bera de San Sebastián la tercera plaza de su grupo para cerrar la primera fase de la competición en la División de Honor B. Con el objetivo de la permanencia cumplido, el equipo que entrena Gonzalo Padró afronta el partido consciente de la importancia del choque de cara al futuro inmediato del conjunto avilesino.

El técnico argentino destaca que “de ganar al Bera Bera arrastraríamos los puntos para la segunda fase de la competición y además conseguiríamos el tercer puesto. Por eso, el partido tiene una doble importancia. En el último partido, ante el Eibar, aunque ganamos, los puntos no cuentan para la segunda fase porque el equipo guipuzcoano no logró el pase. Así que los del domingo tienen mucha más trascendencia”.

Gonzalo Padró destacó que el Bera Bera es un rival al que tienen ganas después de lo que sucedió en la fecha que se tenía que haber disputado el partido. “Tuvimos un positivo por covid-19 y no accedieron a aplazar el partido, querían los puntos sin jugar y creo que esa es una posición muy anti-deportiva, y más en nuestro deporte, en el que siempre se presume de valores. Luego la Federación nos dio por perdido el partido, reclamamos y nos dieron la razón. La verdad es que es un encuentro que dio muchas vueltas”.

El técnico aseguró que estaba “muy satisfecho del rendimiento del equipo en la primera fase de la competición. El objetivo era asegurar la permanencia y eso pasaba por quedar entre los seis primeros. Lo conseguimos y ahora no renunciamos a nada”. Y añadió que “el equipo está volviendo a coger el nivel que deseamos. Hubo muchos parones en la competición y no pudimos coger el ritmo que queríamos”. En eso influyó de manera especial el tiempo que estuvo confinado el equipo por un positivo de covid-19 en la plantilla. “Lo acusamos. Estuvimos diez días parados y entrenarse en casa no es lo mismo, se pierde la parte técnica y la aérobica. No se pierde todo, pero tuvimos que volver a empezar. No obstante, el equipo respondió. Hicimos un mal partido en Zarautz, pero nos repusimos”.

De cara al partido del domingo ante el Bera Bera en el Muro de Zaro, el equipo avilesino tendrá las bajas de Facundo Camardón y Diego Muñiz. “Son bajas importantes, pero tenemos jugadores en la plantilla que les pueden sustituir”, señaló el técnico del conjunto avilesino.