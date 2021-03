Resultados, crónicas y puntuaciones de los equipos asturianos en Segunda B

Estas crónicas han sido elaboradas por Javier Areces, José Fernández y Área 11

El Covadonga vuelve a ganar (1-0)

Los ovetenses, con una alineación revolucionaria y un golazo de Álvaro García, se reencuentran con la victoria siete jornadas después de su anterior triunfo

Covadonga: Aitor Rodríguez (2), Naredo (2), Artabe (3), Álvaro García (3), Manu Blanco (2), David González (2), José Luis (2), Jaime (2), Secades (2), Diego (2) y Font (2). Cambios: Javi Martón (1) por Secades y Castiello (1) por Álvaro García, min. 76. Álvaro del Río (s.c.) por David González, min. 77. Manu Pozo (s.c.) por Diego y Sergio Ríos (s.c.) por Jaime, min. 83. Cultural Leonesa: Zubiaurre (2), Toni Abad (2), Rodas (1), Theresin (1), Castañeda (1), Rovirola (1), Luque (1), Álvaro Juan (2), Bravo (1), Ciampichetti (1) y Pipo (1). Cambios: Araujo (1) por Rovirola y Arce (1) por Castañeda, min. 52. Marcos (1) por Pipo y Dioni (1) por Álvaro Juan, min. 59 y Escardó (s.c.) por Ciampichetti, min. 71 El gol: 1-0, min. 38: Álvaro García. Árbitro: López Vila, del comité gallego. Amonestó a los locales Jaime y Javi Martón, y a los visitantes Ciampichetti, Castañeda, Arce y Rodas. J. A. Rabanal: Alrededor de 150 espectadores.

Un golazo de Álvaro García dio los tres puntos a un Covadonga que ya piensa en la fase de permanencia ante una Cultural Leonesa que no respondió a su posición en la clasificación.

El Covadonga logró una meritoria victoria y una inyección de moral grande, ya que demostró que puede plantar cara y ganar a cualquier equipo de la categoría.

El partido arrancó con una Cultural Leonesa bien plantada y un Covadonga que no perdía la cara al encuentro. Los visitantes fueron los primeros en avisar con un disparo de Pipo que se marchó por encima del larguero en el minuto 6. El Covadonga respondió con un remate de Manu Blanco, tras un centro desde la derecha de Naredo, que se fue pegado al poste izquierdo de la portería de Zubiaurre. Dos minutos después, llegó la mejor ocasión de los locales, por medio de Font, que aprovechó un error de la defensa para plantarse solo ante el portero leonés, que rechazó su disparo.

El partido se concentraba en el centro del campo, con pocas llegadas por parte de ambos equipos, y cuando se producían eran todas a balón parado. En el tramo final de este período, Álvaro García inauguró el marcador tras recoger un rechace de la defensa de la Cultural y, desde prácticamente desde el círculo central, disparar a portería sorprendiendo a Zubiaurre, que se encontraba adelantado. La Cultural intentó responder con un remate de cabeza de Álvaro Juan, que desbarató bien Aitor Rodríguez.

En la segunda mitad, la Cultural salió con la intención de buscar la igualada, pero chocó, una y otra vez, con la buena respuesta de la defensa local, bien colocada.

El Covadonga empezó a acusar el esfuerzo físico, lo que aprovechó la Cultural para adelantar metros y presionar más, pero sin conseguir poner en aprietos al portero Aitor, a pesar de los cambios introducidos por su técnico, Idiákez.

Así se llegó al tramo final, con un Covadonga que resistía los tímidos ataques de la Cultural, sin pasar demasiados problemas, salvo en las jugadas a balón parado.

Al final, el Covadonga volvió a encontrarse con una victoria en su temporada de estreno en Segunda División B que no lograba desde hace siete jornadas cuando derrotó en el Álvarez Rabanal al Lealtad de Villaviciosa.

Fermín Álvarez, entrenador del Covadonga: "Hicimos bastantes cambios y nos salieron bien” El entrenador del Covadonga, Fermín Álvarez, no ocultó su alegría por volver de nuevo a la senda de las victorias tras ganar ayer a la Cultural. “Cambiamos bastantes cosas y nos salieron bien. Salimos muy intensos, concentrados y con una actitud muy buena”. Fermín añadió que “si somos valientes podemos conseguir buenos resultados. Con esa mentalidad vamos a jugar lo que resta de temporada y a ver si nos alcanza para lograr la permanencia”.

Mucha fe y poca puntería: El Lealtad pierde 1-0 ante el Burgos

El Lealtad buscó con garra el gol del empate ante el Burgos, líder del grupo, pero le faltó acierto para lograr un punto que merecía

Burgos, 1-Lealtad, 0 Burgos: Barovero (2); Álvaro (2), Zabaco (2), Elguezabal (2), Raúl Navarro (1); Undabarrena (2), Mumo (2), Berjón (2), Cerrajería (1); Juanma (1) y Claudio Medina (1). Cambios: Alarcón (1), min. 65 por Cerrajería. Javi Gómez (1), min. 65 por Claudio Medina. Córdoba (s.c.), min. 85 por Mumo. Lobato (s.c.), min. 85 por Berjón. Piscu (s.c.), min. 90 por Juanma. Lealtad: Bussman (2); Obaya (1), René Pérez (2), Alan (2), Pola (2), Gayoso (1); Juan López (1), Iriondo (1), Maissa (1); Unai Hernández (1) y Salazar (1). Cambios: Sáez (1), min. 65 por Unai Hernández. Juan Mera (1), min. 65 por Juan López. Kofi (s.c.), min. 80 por Maissa. Piniella (s.c.), min. 85 por Alan. Sandoval (s.c.), min. 85 por Iriondo. El gol: 1-0, min. 18: Claudio Medina. Árbitro: Aranda Anquela (comité aragonés). Expulsó al local Navarro por doble amarilla en el min. 83. Amarillas a Zabaco, Elguezabal; Obaya y Piniella. El Plantío: 2.500 espectadores.

Buen partido de un Lealtad que cayó por la mínima y con honor ante el Burgos, el líder del grupo. Si bien, los locales fueron bastante superiores en la primera mitad y, además, consiguieron marcar pasado el cuarto de hora. Todo cambió tras el paso por los vestuarios y en la segunda parte el equipo de Villaviciosa ofreció una de sus mejores caras. Y aunque los maliayeses no obtuvieron el premio del empate, sí que pusieron en serios problemas al líder, especialmente cuando se quedó con diez efectivos por la expulsión de Navarro. Entonces, el Lealtad apretó con todo para terminar el enfrentamiento volcado sobre el área local, pero sin fortuna en el remate.

El Lealtad afrontaba el partido con muchas precauciones y su entrenador, Clemente, colocó una poblada defensa de cinco jugadores para intentar contener al Burgos y buscar sus opciones durante el transcurso del encuentro. Sin embargo, el Burgos estuvo cómodo sobre el césped y a los cuatro minutos Cerrajería ya avisó con un primer lanzamiento sobre Bussman. Poco antes del veinte, Saúl Berjón, que fue una auténtica pesadilla para la zaga asturiana, conseguía marcharse por la banda izquierda y colocar un centro perfecto al segundo palo, donde entró Claudio Medina de cabeza para anotar el primer tanto.

Tras el gol, el Lealtad seguía sin conseguir forzar situaciones de peligro cerca de Barovero y fue el Burgos el que siguió llevando todo el peso en ataque buscando con insistencia ampliar diferencias en el marcador. A punto estuvo de conseguirlo Raúl Navarro en el minuto 36 con un disparo que se fue al poste izquierdo de la portería de Bussman y cuyo rechace mandó fuera el propio jugador burgalés cuando lo tenía todo a su favor para haber anotado el segundo tanto. Con todo, y a pesar del dominio local, el partido quedaba abierto de cara a la segunda mitad porque el Burgos no fue capaz de hacer el segundo y el Lealtad se defendía con bastante orden.

Tras el paso por los vestuarios, el partido resultó más igualado porque el Lealtad buscó con ahínco el tanto del empate y el Burgos a medida que fueron pasando los minutos quiso hacer valer el gol logrado, buscó protección y muy poco la portería asturiana. Fue una segunda mitad sin grandes llegadas ni oportunidades, pero en la que el Lealtad se quitó de encima la presión de la primera mitad y llevó más peligro ante Barovero.

El primer acercamiento del equipo de Clemente llegó con un disparo de Maissa a la hora de juego, pero no cogió palos. Los cambios del entrenador asturiano dieron más profundidad al equipo y buscaron con más insistencia nivel el encuentro, sobre todo en los minutos finales y tras la expulsión del lateral izquierdo del Burgos Raúl Navarro. La mejor ocasión la tuvo Juan Mera en sus botas, en el minuto 85, pero su remate lo despejó la defensa local a córner in extremis. Con diez hombres, el Burgos se dedicó a dejar pasar los instantes finales y el Lealtad acabó volcado sobre la portería blanquinegra.

El equipo de Villaviciosa tendrá un duelo clave el domingo ante el Langreo en el que tendrá una última bala para intentar evitar la liguilla en la que se jugarán los puestos de descenso. Una lucha en la que están implicados también Vetusta, el propio Langreo y el Marino.

Clemente, entrenador del Lealtad: “Nos ha faltado acierto, tuvimos ocasiones” El entrenador del Lealtad, Clemente, lamentó lo rápido que se le puso a su equipo el partido en contra ante el Burgos, algo que consideró que fue a la postre fundamental para el desarrollo del duelo: “Que el Burgos marcara tan pronto ha condicionado el partido, pero no hemos variado nuestra forma de jugar, no hemos cambiado nuestro plan y hemos buscado desde el inicio la victoria”. Clemente señalaba que, a la hora de preparar el encuentro, ya habían hablado de la posibilidad de que les marcaran pronto: “Ya habíamos comentado en el vestuario que un equipo como el Burgos, que es el líder, se podía adelantar en el marcador y que era una situación normal, pero que debíamos tener confianza si eso sucedía para poder voltear el marcador”. No lo lograron, pero al menos lo intentaron hasta el final: “No hemos tenido acierto en las ocasiones que hemos generado”. Clemente destacaba precisamente la insistencia de su equipo hasta el final: “A pesar de todo creo que no le hemos perdido la cara al partido y en la segunda mitad hemos puesto en problemas al Burgos”. El entrenador del Burgos, Julián Calero, el que fuera en su día segundo entrenador del Oviedo junto a Fernando Hierro, celebraba haber cumplido con el primer objetivo del curso: “Ya está cumplido el primer objetivo de la temporada después de esta victoria”. A su juicio, el Burgos “jugó una muy buena primera mitad, con ocasiones y, además, marcando el gol de Medina”. Lamentó que podían “haber cerrado el partido” y reconoció que el Lealtad logró nivelar el partido en la segunda parte. Aun así, señaló que fueron “justos vencedores”.

El Vetusta se queda seco: pierde 1-0 ante el Valladolid Promesas

El filial del Oviedo, con poca suerte en el remate, pierde ante el Valladolid B en un partido en el que mereció al menos puntuar

Valladolid B, 1-Vetusta, 0 Real Valladolid B: Samuel (3); Sergio López (3), Miguel Rubio (2), Lucas Freitas (2), Nieto (2); Oriol (2), Moha (2), Castri (3), Zalazar (2), Fran Álvarez (1), y Uche (1). Cambios: Dali (2) por Fran Álvarez en el min. 68. Mikel (2) por Moha en el min.75. Benito (1) por Uche en el min. 75. Apa (2) por Castri en el min. 89. Vetusta: Kane Sarr (2); Jorge Mier (2), Ugarte (2), Armenteros (2), Prada (3); Guille Bernabéu (2), Rober (2); Alberto Fuentes (2), Meléndez (1), Sandoval (2), y Javi Cueto (1). Cambios: Erik (2) por Alberto Fuentes en el min. 64. Steven (2) por Javi Cueto en el min. 76. Gassan (2) por Meléndez en el min. 76. Inglés (2) por Ugarte en el min. 85. Eloy (2) por Guille Bernabéu en el min. 85. El gol: 1-0, min. 6: Castri. Árbitro: Irurtzun Artola (Navarro). Amonestó a los locales Sergio López, Oriol y Castri, y a los visitantes Ugarte y Steven. Anexo de Zorrilla.

El Vetusta cayó derrotado ante el filial del Valladolid (1-0) en un partido en el que los carbayones merecieron más. El encuentro resultó muy entretenido y vistoso, pleno de ocasiones y con dos equipos ambiciosos. Pero solo hubo un acierto de cara a portería y los asturianos, pese a terminar el choque volcados sobre el área rival, no sumaron nada y se complican su salvación. El partido se decantó muy pronto, aunque el filial azul pudo marcar en un córner rematado por el defensa Ugarte de cabeza.

Sin embargo, en el minuto seis los pucelanos golpearon con un zapatazo de Castri desde fuera del área, cruzado e imparable para Kane Sarr, que no pudo hacer nada. 1-0 nada más empezar. Reaccionó rápido el Vetusta. La primera ocasión llegó tras un centro desde el costado izquierdo que remató al larguero Javi Cueto y el rechace le cayó a Alberto Fuentes. El remate se fue fuera. La segunda, poco antes del minuto 20 con un chut lejano y peligroso de Menéndez que fue respondido con una gran intervención de Samu.

Los locales pudieron marcar en una internada de Fran Álvarez hasta la línea de fondo con un gran pase atrás a Oriol, cuyo tiro se fue fuera. Poco antes del descanso, los pucelanos elaboraron una buena jugada colectiva y Zalazar la finalizó con un disparo ligeramente alto tras rebotar en Jorge Mier. El Vetusta reaccionó tras el paso por vestuarios y tuvo una gran oportunidad en una jugada cruzada que acabó salvando Alberto. El Valladolid respondió con un córner peligroso que remató Oriol y se fue fuera por poco. El Vetusta volvió a la carga en una falta lateral que despejó Menéndez al área y, pese al peligro, no hubo un remate certero.

En este tramo también hubo una muy buena del local Castri, que sin nada de ángulo disparó cruzado a la portería del Vetusta. El partido estaba precioso y cualquiera de los dos equipos podía marcar. Así, el Valladolid tendría dos muy claras en los últimos diez minutos. La primera, tras un centro de Oriol desde la izquierda al segundo palo, donde llegó Castri para soltar una bolea perfecta que el portero detuvo con una gran intervención.

La segunda, a cinco de la conclusión, en una falta botada por Mikel que sacó de puños Kane Sarr. El Vetusta se lanzó a por el empate y en el descuento tuvo la mejor para igualar en un centro desde la izquierda con remate de cabeza de Steven que paró un Samu salvador. Fue la ocasión más clara y la clave de la victoria local, porque el filial azul lo intentó todo y siguió generando inquietud hasta el pitido final.

Emilio Cañedo, entrenador del Real Oviedo Vetusta: “No hemos sabido materializar las llegadas que tuvimos” Emilio Cañedo, entrenador del Vetusta, explicó sus sensaciones tras la derrota azul en Valladolid (1-0) y respaldó a su equipo, que mostró una buena versión y le faltó gol. “Me ha parecido un buen partido, típico de filiales, con dos equipos que apuestan por el buen trato al balón y las progresiones en el juego con balón. Creo que la diferencia está un poco en la pegada que ha tenido el Valladolid B, que se ha encontrado con ese gol a las primeras de cambio, y en que nosotros no hemos sabido materializar las numerosas llegadas que tuvimos. Al final, el fútbol es para el que marca los goles”, dijo el ovetense. Sobre el final de temporada del Vetusta. el técnico del filial azul dijo que “no sé muy bien los resultados de la jornada, porque no me ha dado tiempo a mirarlos, pero yo creo que de aquí salimos reforzados por la imagen y el juego que hemos tenido contra un gran equipo que estaba hecho para conseguir el objetivo que ha logrado hoy (por ayer)”, aseguró para recalcar que “las conclusiones que tenemos que sacar es que el domingo hay que reaccionar y tenemos que trabajar desde ya para conseguirlo”. Por último, Cañedo destacó que “todos los partidos de la categoría son complicados y al final vemos que los filiales son equipos que, salvo unos pocos construidos para otros objetivos, están sufriendo en la categoría y cualquier partido es complicado de ganar”.

Combate nulo en Miramar: Marino y Sporting B empatan a 0

Este resultado condena al filial a jugar por la salvación y deja a los de Manel a un punto de evitarlo

Marino, 0-Sporting B, 0 Marino: Chechu Grana (1); Borja Álvarez (2), Morilla (2), Trabanco (2), Miguel Prado (3), Guaya (2); Nacho Matador (2), Lora (2), Álex Arias (2), Luis Morán (2); e Iván Fernández (1). Cambios: Enol (1), min. 58 por Iván Fernández. Borja Rodríguez (1), min. 75 por Guaya. César Suárez (1), min. 75 por Lora. Chiqui (s.c.), min. 82 por Álex Arias. Sporting B: Joel (3); Marcos Trabanco (1), Zalaya (3), David Fernández (2), Enol Coto (2); Arellano (1), Mecerreyes (2), Iván Elena (1), César García (1); Koné (1) y Berto (1). Cambios: Queipo (1), min. 55 por Arellano. Nacho (1), min. 55 por Koné. Santamaría (1), min. 69 por Berto. Lucas (1), min. 69 por Mecerreyes. Pablo Santos (s.c.), min. 87 por Marcos Trabanco. Árbitro: Saiz Pérez (comité cántabro). Amonestó por el Marino a Guaya, Matador y Lora, y por el Sporing B a Marcos Trabanco. Miramar: 300 espectadores.

El Marino se quedó a las puertas de certificar la permanencia de manera matemática, algo que hubiera logrado en caso de haberle ganado al Sporting B. Por su parte, el filial rojiblanco confirma con este resultado que disputará la liguilla por la permanencia. El equipo local saltó al campo sabiendo los resultados de sus rivales directos y muy motivado para conseguir la victoria, pero se encontró con un Sporting B que no le hizo ninguna concesión.

La primera ocasión para los de Manel llegó al cuarto de hora con un remate de cabeza de Trabanco que atrapó Joel. La réplica del filial rojiblanco llegó poco más tarde con un remate lejano de Koné que Chechu Grana atrapó sin problemas. Al Marino parecía pesarle la ansiedad por ganar el partido y no tenía la tranquilidad suficiente como para llegar con peligro al área rival, aunque, por contra, tampoco estaba teniendo ningún apuro Chechu Grana.

Tras el descanso, el Marino enseñó una mejor cara y en los tres primeros minutos dispuso de dos buenas oportunidades tras sendos disparos de Lora. Los locales pasaron a dominar con claridad el partido y de nuevo Lora estuvo a punto de adelantar a los suyos con un disparo que rechazó Zalaya. A falta de quince minutos para conclusión, Joel evitó el tanto luanquín tras un remate a bocajarro de Borja y envió el balón a saque de esquina.

Casi a renglón seguido, de nuevo Zalaya estuvo providencial para su equipo desviando con la cabeza un nuevo disparo de Lora. El Sporting B, con jugadores de refresco, buscaba sorprender al contragolpe, pero le faltaba claridad y acierto en los metros finales. En el último minuto de los cinco de prolongación, de nuevo el Marino rozó el gol tras un saque de esquina rematado por Miguel Prado, pero otra vez fue Joel el salvador de su equipo al evitar el tanto local con otra gran intervención. El Marino cerrará la primera fase en el campo de la Cultural, donde tratará de rematar su buena segunda vuelta ante uno de los mejores equipos de la categoría, uno de los que jugará por el ascenso.

El Sporting B, por su parte, recibe al Valladolid Promesas, otro que se ha metido entre los tres primeros y disputará la fase de ascenso a Segunda División. Una última jornada en la que el Marino debe certificar la permanencia, para lo que necesita un punto para no depender de otros resultados. El Sporting B, por su parte, aunque ya no puede evitar la liguilla por la permanencia buscará una victoria con la que confirmar su línea ascendente y pasar a esa siguiente fase con el mayor número de puntos posibles.