Los entrenadores asturianos elogian la temporada del Liberbank Oviedo Baloncesto: “Este OCB puede aspirar a todo”

El Liberbank Oviedo va lanzado a por el play-off de ascenso a la ACB. El equipo asturiano, que juega hoy (12 horas) en Pumarín ante el Castelló, ha logrado la salvación por la vía rápida y en la segunda fase, donde se enfrenta a los mejores, va como un avión: ha ganado los tres partidos que lleva y el último de ellos apabullando (105-67) al Palma. Y todo con uno de los presupuestos más bajos de la Liga.

“Hay que ir a por todas, sabiendo que si pierdes no pasa nada” Alfredo Riera - Extécnico del Oviedo Baloncesto y director deportivo de la Asturiana

LA NUEVA ESPAÑA ha pedido una valoración de la temporada del OCB a algunos de los entrenadores asturianos más relevantes. Uno de ellos, el ovetense Alfredo Riera, actual director deportivo de la Federación Asturiana, que entrenó al OCB en LEB Plata, lo vive con mucha alegría, ya que es directivo del club: “Estamos todos gratamente sorprendidos, nadie esperaba una adaptación tan rápida de jugadores sin experiencia profesional”. Lo que más sorprende a Riera es “el ritmo al que juegan”: “Hacía tiempo que no veía a un equipo correr tanto y tan bien en defensa y en ataque”, añade. También destaca Riera que son muchos los jugadores que aportan: “El otro día ante el Palma eran siete tíos aportando, rindiendo todos, con los roles muy claros. Eso es muy difícil de lograr”. La guinda es el rendimiento de Alonso Meana, canterano del club: “Hay que ponerlo en valor, es un tío que sin salir de Asturias ha llegado, es un ejemplo para otros”. En cuanto a lo que se puede esperar del equipo, Riera no les pone límite: “Hay que ir a por todas, sin presión, sabiendo que si pierdes no pasa nada, pero aspirando a todo”.

“Lo bueno es no ponerse techo, el equipo tiene confianza” Guillermo Arenas - Exentrenador del Oviedo Baloncesto y del Peñas Huesca

Guillermo Arenas, el entrenador que ascendió al Liberbank Oviedo a la LEB Oro y que logró clasificarlo para el play-off de ascenso en un magnífico debut en la segunda competición del baloncesto español, también está disfrutando: “Esperaba una buena temporada, los fichajes tenían buena pinta, y Lezkano es un entrenador con mucha experiencia, que hace equipos competitivos; pero no esperaba que a estas alturas estuvieran peleando por los puestos de arriba”.

“Me llama la atención que a ese ritmo cometan tan pocos errores” Joaquín Prado - Director deportivo del Força Lleida y asistente en la selección española

Una de las cosas que más le gusta a Arenas del OCB es que tiene “mucha energía, defendiendo y atacando, y así pueden competir contra cualquiera”. El ovetense vio pasar por la cantera a Alonso Meana, que ahora destaca en el primero equipo: “Esperaba mucho de él, pero no que le metiera 20 puntos al Almansa; si que es verdad que siempre fue muy competitivo, desde pequeño, por eso Estudiantes se fijó en él, tiene mucha confianza en sí mismo”. En cuando a lo que puede llegar a hacer el equipo este curso, Arenas tampoco pone límites: “Lo bueno es no ponerle techo, tienen confianza, no tienen presión, les puede dar para llegar arriba y dar la sorpresa”.

Otro ovetense, Joaquín Prado, director deportivo del Força Lleida y asistente de Sergio Scariolo en la selección española, disfruta mucho de ver lo que está haciendo el equipo de su ciudad: “Es espectacular no solo lo que están haciendo este año sino todo lo que vienen haciendo. Para mí es un orgullo que el club de mi ciudad esté haciendo un trabajo tan bueno”. Para él, el OCB de esta temporada “es un equipo muy fresco, físico, con energía y con ambición; además, está excelentísimamente dirigido por Natxo Lezkano, que les da ese punto de conocimiento de la competición”. Un equipo “con ritmo y energía”: “Me llama la atención que jugando a ese ritmo cometa tan pocos errores”, añade. ¿Hasta dónde pueden llegar?: “Por la ambición con la que les veo jugar no les pongo ningún límite”. Y es que este OCB va muy en serio.