El futuro que le espera al Círculo Gijón de baloncesto: Ganar para esperar tranquilo

A falta de una sola jornada para la finalización de la Liga regular, que se jugará el próximo domingo, quedan pendientes por disputarse siete partidos de los que el Enrique Soler Melilla está implicado nada menos que en cinco. Y dos de ellos son ante el Círculo Gijón: el primero el domingo a la siete en la cancha melillense y el segundo el miércoles día 14 a las siete y media en la gijonesa. Todo ello a la espera de que el conjunto melillense pase los test PCR a que será sometida hoy su plantilla, ya que de lo contrario todo se retrasará aún más.

Además de estos dos encuentros ante los gijoneses, el Enrique Soler va a tener que afrontar un maratón de partidos, ya que tres días después de visitar La Guía recibirá al Alcobendas, un día más tarde al Zornotza y el 21 rendirá visita al Algeciras. En total, cinco partidos en diez días. Además, se jugarán el Alcobendas-Zentro Madrid el día 14 y el Zornotza-Juaristi; éste, de momento, todavía sin fecha. El colmo de los despropósitos es que el partido correspondiente a la primera vuelta entre Círculo y Enrique Soler se jugará después del de la segunda vuelta.

Si todo marcha según esta planificación, la Liga regular en lugar de finalizar el día 11 lo hará el 21, lo que obliga a retrasar el inicio del play-off por el ascenso y las eliminatorias por la permanencia, que en teoría deberían comenzar el día 17 y que, en principio, lo harán el o 23 o 24.

Mientras tanto, en las filas del Círculo Gijón, y sin tiempo para disfrutar de la gran victoria lograda el miércoles ante uno de los grandes de la categoría, Alega Cantabria, preparan el primero de sus dos partidos ante el Enrique Soler Melilla, una victoria que podría ser definitiva para eludir la eliminatoria por la permanencia. A este partido el conjunto melillense llega tras pasar una cuarentena y está por ver el estado físico de sus jugadores. Con todo, el Círculo Gijón no se confía en absoluto y su intención es la de sumar una nueva victoria que le permita poder esperar tranquilo cuál será su clasificación final.

A este partido el Círculo Gijón llega con el subidón de moral que supone haber ganado a un rival del potencial del Alega Cantabria, partido del que el entrenador Nacho Galán puso especial énfasis en el gran trabajo defensivo de su equipo “durante los 40 minutos con intensidad y energía”. Además, el equipo gijonés cerró muy bien los rebotes y capturó once más que su rival, lo que también influyó en el resultado final.

No obstante, al técnico no le gustó el juego ofensivo “en el que no estuvimos tan bien como otras veces”. Galán destacó que “el futuro del equipo esta temporada está en nuestras manos” a diferencia de otras temporadas que a estas alturas dependía más de los rivales que ellos mismos. “En este final de Liga estamos logrando muchas victorias, el equipo está redondo, espero continuar así”, indicó el técnico gijonés.