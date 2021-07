El Zornotza, finalista por el ascenso, primer rival del Círculo en un grupo exigente

La categoría queda, como la pasada temporada, formada por 28 equipos divididos en dos grupos, Este y Oeste. El Círculo Gijón ha quedado encuadrado en el Oeste, en el que las novedades son el Ourense y el Tizona, que descienden de LEB Oro, y el Basket Navarra, que la pasada temporada jugó en el grupo Este y en esta lo hará en el Oeste. Además, el Morón, que había perdido la categoría, la mantiene al existir vacantes en la misma. Así pues, los 14 equipos que configuran este grupo Oeste son: Círculo Gijón, Clínica Ponferrada CDP, Innova Chef Zamora, Grupo Alega Cantabria, Aquimisa Carbajosa, Algeciras, Marbella, Melilla Sport Capital Enrique Soler, Zornotza, Clavijo, Ourense, Tizona Burgos, Basket Navarra y Morón.

Para Nacho Galán, “es difícil ahora mismo hacer una valoración sobre el calendario, ya que todavía no conocemos la composición de las plantillas ni cómo van a reforzarse los equipos de cara a esta temporada”. Sin embargo, sí tiene claro que “el grupo Oeste es mucho más fuerte que el Este. Si ya en las últimas temporadas lo estaba siendo, en esta es algo exagerado, es una opinión unánime”.

Galán señala a algunos equipos, “por ejemplo el Orense, que su presidente ha dicho que van a hacer una plantilla para ganar todos los partidos por 40 puntos de diferencia. También está el Cantabria o el Zornotza, que llegaron a las finales, y no podemos olvidarnos del Tizona Burgos, recién descendido de LEB Oro y que mantiene a muchos jugadores de esa plantilla. Para mí será uno de los grandes favoritos del grupo. También Logroño (Clavijo) tiene un potencial económico enorme y es capaz de fichar jugadores muy importantes”. Por todo ello, el técnico evita hacer predicciones “hasta que no sepamos primero cómo queda nuestra plantilla y luego las de los demás equipos”. El equipo gijonés trabaja en la formación de una plantilla prácticamente nueva, aunque se espera que continúen los jugadores asturianos como Jorge Escapa, Ángel Moro y Jaime Llano, ya que el resto tienen ofertas que probablemente el Círculo no está en disposición de mejorar. La idea de Nacho Galán es la de hacer un equipo que tenga más equilibrado el potencial exterior y el interior. La pasada temporada el Círculo Gijón contó con un juego exterior de enorme calidad y que fue la base de su temporada, pero echó de menos contundencia defensiva y bajo la canasta, por lo que uno de los objetivos de los técnicos es la de tratar de paliar esa carencia. “Trataremos de hacer el mejor equipo posible”, aseguró Galán que contará con la colaboración del entrenador Guillermo Arenas, hasta ahora la única incorporación confirmada para la próxima temporada.

El objetivo del Círculo es dar un paso adelante después de que la pasada campaña la cerrase con la primera participación de su historia en los play-offs de ascenso a LEB Oro. Cayó de manera clara en la eliminatoria frente al Menorca, pero logró los mejores resultados desde su nacimiento como club, convirtiendo además el Palacio de los Deportes en un fortín.