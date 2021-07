El Avilés ya ultima los detalles de la que será su plantilla para la temporada 2021/2022. Fernando Rodríguez, cedido por el juvenil del Real Madrid, es una de las últimas llegadas que van a tener los avilesinos de cara a la campaña que viene: solamente les quedan cuatro fichas para cerrar el equipo. “Fer”, como le conocen en las categorías del Real Madrid, es un pivote sevillano de solo 18 años con alma de mediapunta.

Cuando llegó a la casa blanca su posición estaba mucho más adelantada pero, como él mismo reconoce, cuando se fue enfrentando a gente más mayor fue retrasando su sitio sobre el terreno de juego. Primero le compararon con Ceballos (Fer se formó en la cantera del Betis) y luego con Casemiro. “Soy un jugador tranquilo, polivalente, fuerte y con buen juego aéreo”, comenta el nuevo fichaje blanquiazul. Aunque con los años cada vez está más lejos del área, no pierde su esencia. “Me gusta llegar al área rival, soy un 6 con llegada”, confiesa. Aunque pudo volver cerca de su tierra, el proyecto avilesino le convenció. “Tuve una propuesta del Córdoba, pero me llamo Astu, el director deportivo, me presentó el proyecto y me convenció del tirón. También ayudó que estuviese Mario de Luis, que fue mi compañero”, afirma. Fer Rodríguez llega con ganas de cambiar de aires, con ilusión y dispuesto a darlo todo sobre el terreno de juego. “Esta es mi primera temporada en el fútbol senior. Mi objetivo es crecer, tener minutos y dar el máximo de mí para en un futuro volver al Real Madrid”, comenta el centrocampista.

“Aspiramos al ascenso, pero a mí me gusta ir partido a partido. Vamos a ver cómo nos van las cosas y, si Dios quiere, a final de temporada vamos a estar arriba”, indica el andaluz, consciente de la dificultad que tiene la categoría. Rodríguez ya ha podido compartir impresiones con su nuevo entrenador, Chiqui de Paz. “Me ha transmitido mucha confianza. Me ha aconsejado que mire hacia adelante, que no tenga miedo y que dé el máximo de mí”, reconoce el andaluz. Los aficionados del Real Avilés van a poder ver en acción a su nuevo jugador hoy a las 19.00 horas en el Suárez Puerta, ya que al poder entrenarse ayer con el grupo el centrocampista del Real Madrid va a disputar unos minutos en el amistoso frente al Oviedo,

Además de jugar al fútbol, Fernando Rodríguez dedica su tiempo libre a estudiar e intentar sacar el carné de conducir. Otro de sus objetivos este año es mejorar su nivel de inglés. Acostumbrado al calor andaluz, Rodríguez no tiene miedo al cambio de temperaturas. “Ya me lo han comentado varios compañeros. Todo es adaptarse, no creo que el frío suponga un problema”, explica el pivote que, aunque va a estar lejos de su familia, apunta que van a pasarse a visitarlo a menudo. “Así aprovechan y hacen turismo por la zona”, bromea.