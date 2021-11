Los que van a frenar a Marc Gasol

El Unicaja Banco Oviedo Baloncesto es un club previsor. Ayer, el debate en Pumarín en el último entrenamiento de la semana, era el siguiente: ¿Cómo defender a Marc Gasol? La cosa tiene miga. La leyenda del baloncesto español anunció ayer su “fichaje” por el Girona, el club del que es propietario y presidente y que además milita en la LEB Oro, la misma categoría en la que juega el OCB. El club ovetense será de los primeros de la Liga en recibir al catalán.

Los de Natxo Lezcano juegan ante el Girona el martes 21 de diciembre a las 20.00 horas. Queda menos de un mes. De ahí que lo de Marc Gasol fuese ayer la comidilla en Pumarín justo antes del parón en la competición de este fin de semana. Y el muro “anti-Marc” está preparado para el combate. Kabasele, Cubero, Arteaga, McDonnell y Elechi serán los encargados de defender al hermano de Pau. Antes de entrar en faena, vienen los piropos. Todos coincidían en un par de apuntes: Marc es una “leyenda” y su simple presencia en la LEB Oro, la segunda categoría, marca “un antes y un después”. Después, las claves deportivas. El congoleño Hervé Kabasele, pura alegría, puede presumir de ser el único integrante del OCB que sabe lo que es medirse a Marc Gasol. Fue el 10 de agosto de 2019 en Málaga, en un torneo amistoso de preparación para el Mundial que España disputó contra la República del Congo. “Era la primera vez que le veía y estaba algo nervioso. Me fui estresando poco a poco, pero luego me liberé. Me decía a mí mismo: ‘Estoy defendiendo a un campeón’”, recuerda Kabasele. “El primer cuarto fue más complicado y después estuve más cómodo. Hice un par de mates, metí un triple, y me volví a hablar conmigo mismo, pero esta vez me dije otra cosa: ‘Es un tío normal y puedo defenderle’”.

El partido acabó con victoria de España: 96-64. Y también con un aprendizaje para Kabasele, que en un mes volverá a defender a Marc Gasol. “Ahora sé cómo hacerlo, porque tengo la experiencia de haberme enfrentado contra él. Para marcarlo hay que ser muy listo. Marc es un tío que no corre mucho, pero es muy inteligente. ¡Sabe jugar sin mirar! Es muy listo debajo del aro. Tendremos que estar muy pendientes de él”.

Kabasele tiene claro que la llegada de Marc es un hito en la LEB Oro. “Marc es una leyenda que lleva jugando muchísimos años al más alto nivel. Para mí, jugar otra vez contra él, es una oportunidad”, remata el congoleño. Otro que estará cerca de Marc en Pumarín será Oliver Arteaga, capitán y referente del equipo y el más veterano de la plantilla. “Que venga Marc es muy importante para la LEB Oro, le da mucho caché. Es un lujo jugar contra Marc. Le da visibilidad a la competición”, dice Arteaga, que coincidió con Marc en dos torneos de verano, pero no llegó a enfrentarse contra él. “Es un jugador muy determinante y se le defenderá como se suele hacer con los jugadores especiales. Lo tendremos todo preparado. Tenemos que intentar que sea lo menos determinante posible. Es un jugador muy completo: es capaz de jugar en el poste bajo, pasar, tirar de tres...”.

Sean McDonnell, pívot californiano, nunca ha jugado contra Marc Gasol, pero se muestra muy contento con su llegada a la LEB Oro. “Es una gran noticia. Tener una superestrella en la Liga provocará que se preste mayor atención a la LEB Oro. “Es muy bueno y necesitaremos subir la intensidad. Jugar contra Marc va a ser un honor”, incide. McDonnell describe a Marc: “Es muy inteligente y una leyenda del baloncesto”.

Roberto Cubero, otro que tendrá que defender a Marc, resalta la inteligencia del catalán. “Aprovecha su ventaja y sabe dominar por dentro y por fuera. Tendremos que defenderlo bien. Su llegada es una buena noticia porque da mucho nivel a la competición. Nunca he coincidido con él, pero lo he seguido desde pequeño”.

Anthony Elechi cierra el debate de los que defenderán a Marc Gasol, pívot estadounidense que tiene pasaporte nigeriano y apenas lleva dos semanas en Oviedo tras fichar por el OCB. “Jugar contra Marc es una gran oportunidad. Hace la Liga más competitiva y va a obligar a todos a ser más agresivos y estar más concentrados”. El Oviedo Baloncesto, pues, parece preparado para recibir a una leyenda. Por falta de previsión, de músculos y centímetros no será.