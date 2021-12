La mejor pose del OCB

Un puñado de posados artísticos inundan la vista al abrir el Instagram de Anthony Elechi, el último fichaje del Unicaja Banco Oviedo, con el que espera debutar mañana en Pumarín frente al Acunsa Gipuzkoa. “Es mi segunda carrera”, dice, medio en serio, medio en broma, el jugador neoyorquino, que cuando no juega al baloncesto trabaja como modelo para Bridge, agencia especializada en tallas grandes.

Fue su íntimo amigo Michael Dugué, fotógrafo profesional, el que le metió el gusanillo en el cuerpo hace año y medio. “Es como un hermano para mí. Tenía que hacer un trabajo y la persona con la que había quedado no podía, así que me pidió que lo hiciera yo. Me gustó y después de eso me introduje en el mundo de la moda. Trato de tomármelo en serio, aunque mi primera pasión es el baloncesto”, explica Elechi.

Bridge es una agencia establecida en Nueva York y en Londres. Su web corporativa aclara que su nombre, “bridge” (puente, en inglés), resume su filosofía, “hacer de puente entre las tallas estándar y las grandes en la industria de la moda”. Comenzó en 2014, centrada en el sector femenino, y en 2016 lanzó su división masculina.

Elechi, estadounidense, con pasaporte nigeriano, se entrega habitualmente al baloncesto durante la temporada y a la moda cuando regresa a casa, en verano. “Es cuando más tiempo tengo para dedicarle, normalmente no interrumpen mi temporada. A veces también se ponen en contacto cuando viajo por si estoy disponible”. Sobre la agencia, explica que “no es habitual que alguien de mi talla sea modelo, pero ahora cada vez hay más. El objetivo de Bridge es demostrar que todo el mundo puede hacerlo, es la filosofía que tienen”.

Mientras espera a debutar con el OCB, Elechi solo tiene buenas palabras para el club y para la ciudad: “Está todo yendo muy bien, la ciudad es muy agradable y todos son súper amables conmigo, los compañeros son grandes chicos y hay química. Estoy listo para jugar, ojalá podamos hacerlo como en Coruña, el equipo jugó de maravilla”.