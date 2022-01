El gol que me marcó Gento: la visión de un rival del cántabro

El fallecimiento de Paco Gento tiñe de luto el fútbol español. Se va un mito. La Galerna del Cantábrico marcó una época en el fútbol nacional, trufando su carrera de títulos, goles y veloces carreras. El reconocimiento a su carrera es unánime en el mundo del fútbol. También entre sus rivales. “Rapidísimo, siempre se iba de los rivales. Además era muy valiente, tiraba bien y era descarado. No era sencillo centrar como él lo hacía, con esa velocidad. No he visto muchos con esa habilidad”, dice Juan Mesa, el que fuera portero del Oviedo entre 1964 y 1970.

Mesa sufrió la habilidad del cántabro en un choque disputado en el Santiago Bernabeu el 11 de octubre de 1964. El Madrid derrotó a los azules por 3-0 y Gento hizo el segundo tanto. “Del gol no me acuerdo, pero hay una foto en el museo del club de una parada que le hago a Puskas”, dice el exfutbolista azul. Pero la relación de Mesa con Gento iba más allá. “Hicimos juntos el curso entrenador, pasaba mucho tiempo en mi habitación. Creo que fue en 1963, en Madrid. Se presentaban unos 600, hacías un examen de ingreso y nos quedamos 60. También estaban Pachín (defensa del Madrid) y Luis Aragonés. Nos quedábamos mes y medio internos e hicimos una buena amistad”, recuerda el andaluz. Gento también visitó muchas veces Oviedo. Si hermano Toño, Gento III de nombre de guerra, militó en el Oviedo entre 1968 y 1971. “Paco venía mucho a verle jugar. Lo sé porque vivíamos en el mismo edificio, frente al cuartel de la Policía Nacional, muy cerca del antiguo Tartiere. Yo vivía en el sexto y Toño en el séptimo. Y era habitual ver a Paco de visita”, dice. “Era muy buena persona, muy llano y cercano. Fue internacional, lo ganó todo, batió el récord de partidos jugados en el Madrid y mantenía una humildad llamativa”, completa Mesa. El mejor extremo de siempre Apodado 'La galerna del Cantábrico', por su velocidad, Gento fue considerado como el mejor extremo izquierda del mundo en la historia del fútbol. En su etapa, compartió vestuario con jugadores como Di Stéfano, Puskas, Kopa, Rial, Del Sol o Amancio y la llegada de los 'ye-yés' Grosso, Pirri, Sanchis o De Felipe. Con el Real Madrid totalizó 761 partidos, en los que marcó 253 goles, de estos 427 encuentros en Liga (128 goles). El 21 de mayo de 1971 disputó su último partido oficial en la vuelta de la final de la Recopa, en la que los blancos perdieron contra el Chelsea.