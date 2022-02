Una joven centenaria

La jugadora del Telecable Gijón Sara Roces alcanzó el centenar de partidos en la OK Liga cuando aún no ha cumplido los 20 años. Lo hizo este pasado sábado en la cancha del Mataró, en la que festejó su centenario marcando un par de goles. Sara, que cumplirá los 20 años el próximo 16 de febrero, debutó en las filas del equipo gijonés en la temporada 2017-18 siendo el entrenador Rubén Muñoz, que la alineó por primera vez el 14 de octubre de 2017 en el partido en el que las gijonesas se enfrentaron al Cerdanyola. Curiosamente Sara iniciará su segunda centena de partidos ante el mismo equipo, esta noche en Mata Jove.

“Me quedaría desde luego con el debut porque era cumplir un sueño, siempre tenía la ilusión de jugar en la OK Liga y además hacerlo en Gijón. No solo porque es seguir en Asturias, sino porque era hacerlo en uno de los mejores equipos, es como para un futbolista debutar en el Real Madrid o el Barcelona” recuerda Sara, quien además también guarda recuerdo “del primer gol, que fue en el segundo partido de liga, ante el Reus. Y las finales, como la de la Copa de Europa o la de la Copa de la Reina. No solo las que ganas, también las que pierdes. Aunque tal vez en ese momento no veas la importancia, para perder una final hay que estar en ella”.

No tardó la langreana en conseguir los primeros títulos porque esa temporada el hoy Telecable Gijón ganó la Liga y la Copa de Europa, y la temporada siguiente la Copa de la Reina. Desde entonces, Sara ha ido ganando protagonismo en el equipo en el que se fue destapando como una consumada goleadora. Hace dos temporadas ya empezó a asistir a las concentraciones de la selección nacional, en la que debutó el pasado año en el Campeonato de Europa, título que acabó llevándose España y en el que Sara Roces se consagró a nivel internacional, ya que fue la máxima goleadora y, además, elegida como la mejor jugadora del mismo.

En estos cien partidos con el Telecable Gijón, Sara anotó un total de 92 goles, convirtiéndose en una de las mejores artilleras del equipo y de la OK Liga. Además de los encuentros de OK Liga disputados, Sara también jugó 6 partidos de Copa de la Reina, 15 de Copa de Europa, 1 de la Copa Intercontinental y 1 de la Supercopa de España.

“A partir de ahora lo que me planteo es seguir creciendo y aprendiendo en lo personal y como jugadora, tengo 19 años y estoy en la edad de aprender del resto de mis compañeras. Espero seguir aportando al equipo al menos otros cien partidos más”. Y por supuesto “seguir estando entre las diez elegidas para la selección”. El próximo compromiso de España es el Campeonato del Mundo dentro de los World Roller Games pero eso no será hasta finales de año.