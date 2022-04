“No me afecta para nada que me llamen negro. Al revés, me ayuda a coger fuerzas”. Así reaccionó Martín Mapisa, guardameta del Llanera, a los insultos racistas que aficionados del Palencia le lanzaron el sábado. Según el acta del árbitro, en el minuto 51 seguidores del Cristo Atlético situados detrás de la portería del Llanera se dirigieron a Mapisa “gritándole expresiones tales como ‘mono’, ‘macaco’”.

“Me llamaron de todo”, confirma Mapisa, que solo recuerda un episodio parecido la pasada temporada, jugando con el Zamora en Salamanca. El portero de Zimbabue asegura que en ningún momento respondió y que lo único que lamenta es no haber podido mantener su puerta a cero, ya que el Llanera perdió 2-0. También en Miramar. El árbitro del Marino-Gimnástica también recogió en el acta insultos contra el defensa visitante Mansour. Ayer el Marino aclaró que “si hubo insultos, estos pudieron venir de algún particular, de modo aislado o puntual”.