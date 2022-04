Una fase final de altura

Telecable Gijón, Cerdanyola, Palau i Plegamans y Benfica jugarán este fin de semana la Final a Cuatro de la Copa de Europa de hockey patines femenino. Para las gijonesas supone la posibilidad de lograr el que sería su sexto título continental y además hacerlo en su casa y ante sus aficionados.

No será fácil porque los rivales son de prestigio y además todos llegan en un gran momento de forma. Las gijonesas también, como lo demuestran los dos triunfos logrados el pasado fin de semana, 4-1 al entonces líder Vila-Sana y 8-2 al Voltregá. A pesar de que esta temporada el Telecable Gijón ha ganado a los tres rivales en esta Final a Cuatro, ni los técnicos ni las jugadoras se confían y aseguran que la Copa de Europa es otra cosa y que nada de lo pasado va a influir.

El sorteo ha deparado que el Telecable Gijón juegue la semifinal ante el Cerdanyola (Palacio de los Deportes, sábado 19:30 horas). Para el entrenador Fernando Sierra “nuestro rival no arrancó muy bien la temporada, pero últimamente está logrando buenos resultados. Su plantilla tiene jugadoras con mucha experiencia que ya fueron campeonas de todo, tanto con sus selecciones como en clubes, es muy peligroso a la contra porque tiene algunas jugadoras con facilidad para hacer gol. Creo, sin embargo, que su principal virtud es ser rocosas a nivel defensivo”. Las gijonesas golearon al Cerdanyola en la OK Liga, 8-0, pero Fernando Sierra considera que “el resultado es engañoso porque en aquel partido no estuvieron sus dos jugadoras argentinas, Adriana Gutiérrez y Daiana Silva, que forman parte del equipo titular”.

La otra semifinal medirá al actual campeón de esta competición, Palau i Plegamans, con el Benfica (sábado 16:30 horas). Sierra define al conjunto catalán como “un equipo muy poderoso, con una plantilla plagada de jugadoras contrastadas y con muchos triunfos. El entrenador es asturiano, de Mieres: Iván Sanz. Tiene un estilo de juego muy definido, presiona muy alto y tiene una defensa muy agresiva, casi al límite. Siempre tratan de llevar los partidos a un ritmo muy alto. En ataque tiene grandes individualidades en el uno contra uno que les hacen conseguir muchos goles”. La pasada temporada fue el gran dominador, ya que también ganó la OK Liga.

Su rival será el Benfica, el único equipo extranjero en esta fase final y del que Fernando Sierra destaca que “es el equipo dominador en Portugal en los últimos años. Basa su juego en el poder ofensivo, con muchas combinaciones en ataque y mucha gente con capacidad de meter gol. Defensivamente se encierra bastante y te deja jugar en su cancha en lugar de cogerte más adelante”.

Los ganadores de los cruces del sábado jugarán la final el domingo a las 18 horas.