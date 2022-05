La OK Plata masculina tendrá la próxima temporada un representante asturiano, el Oviedo Roller, que ayer confirmó el salto de categoría tras derrotar de forma contundente al Booling en el derbi local (1-11). Quedan dos jornadas para el final de la OK Bronce, pero para los equipos ovetenses ya no tendrán más trascendencia. El Roller mandó de principio a fin, y salió con la energía que se podía esperar de un equipo que marcha líder y que se jugaba el ascenso.