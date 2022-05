El Lealtad, a la final: El equipo de Villaviciosa elimina al Sporting B con un gol en propia puerta de Somolinos y se jugará el ascenso a Segunda RFEF en Madrid

Sporting B, 0-Lealtad, 1

Sporting B: Javi Izquierdo (2); Trabanco (1), Somolinos (2), Jordi Pola (2), Diego Sánchez (2); Lucas Suárez (1), Mecerreyes (2), Dani Queipo (2), Álex Oyón (1), Jorge Montes (2) y Manu Pozo (2).

Cambios: Diego Tejón (1) por Manu Pozo, min. 63. Enol Coto (s. c.) por Trabanco, min. 80. Juan Aspra (s. c.) por Álex Oyón, min. 80. Enol Prendes (s. c.) por Jordi Pola, min. 80. Diego Boza (s. c.) por Jorge Montes, min. 80.

Lealtad: Javi Porrón (2); Miguel Obaya (2), Álex Menéndez (2), Colo (2), Mikel (2), René Montoto (1), Javi Meana (2), Adrián Llano (3), Marcos Blanco (1), Zucu (2) e Ivanchu (2).

Cambios: Pablo Ferreiro (1) por Zucu, min. 68. Álvaro Viña (1) por René Montoto, min. 68. Rafa Felgueroso (s. c.) por Javi Meana, min. 81.

El gol: 0-1, min. 72: Somolinos, en propia puerta.

Árbitro: Ruiz Martín, comité cántabro. Amonestó, por el Lealtad, a Javi Meana, Ivanchu y Álvaro Viña.

Nuevo Ganzábal: Unos 1.200 espectadores. Final de la fase autonómica de ascenso a Segunda RFEF.