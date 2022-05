“Confío al 100% en que vamos a ganar, el primero estuvo cerca y ahora no hay excusas”

Herve Kabasele fue uno de los protagonistas del primer partido del play-off de ascenso a la ACB, en el que el Unicaja Banco Oviedo perdió por 76-71 en la cancha del Zunder Palencia. El pívot congoleño anotó 13 puntos y cogió 7 rebotes, 4 de ellos ofensivos, en los 27 minutos que disputó. Kabasele se ha convertido en el referente interior del OCB tras la lesión de Oliver Arteaga, que también se perderá el partido de hoy (18.30 horas), el segundo entre el Palencia y el OCB, que se disputa en el mismo escenario.

El congoleño es optimista de cara al encuentro de hoy y, sobre todo, está con la moral muy alta: “Estoy más motivado, el play-off empezó mal pero es un motivo más para buscar dónde cometimos fallos y mejorar”. Kabasele dice sentirse “bien para seguir en esta lucha”. Una de las claves de que se le escapara la victoria en Palencia, según el pívot, es la concentración. “Es una cuestión de concentración, llega un momento cuando estamos jugando un partido a este nivel, en el que estamos igualados, en que el equipo que está más concentrado siempre gana”. Y ellos en ese aspecto fallaron: “Nosotros nos perdimos tanto en ataque como en defensa y lo pagamos”.

En cuanto a los duros rivales que tiene como pívots en el equipo contrario, Fall y Barro, Kabasele se siente capacitado para enfrentarse a ellos: “Hay que respetarles, son tíos muy fuertes y es un placer jugar contra tíos como esos; cuando sabes que un rival es muy fuerte tienes que hacer todo para luchar y estar a un nivel alto”. Para él se trata, sobre todo, de una cuestión psicológica. “Todo es mental, en el cuerpo tengo muchas cosas que están un poco mal, pero mi mente está bien y eso me ayuda para que me olvide de todos mis dolores”, dijo, haciendo referencia a algunas de las molestias físicas que sufre.

En cuanto a los consejos que le llegan de Oliver Arteaga, el capitán del equipo y cuya baja tiene que cubrir, asegura que son más que nada espirituales. “Arteaga me da un poco de su corazón, de su cuerpo, de todo; es un tío muy importante para nosotros y ahora tengo que ser el Oli del equipo, también el Kabasele del equipo, tengo que hablar mucho con él para hacer más cosas y jugar más minutos porque no está él”, aseguró.

Y de lo que no tienen ninguna duda Kabasele es de lo que va a suceder en el partido de hoy: "Confío al 100% en que lo vamos ganar, no hay excusas, el partido de ayer (por el jueves) estuvo casi ganado, Palencia no es un equipo pequeño precisamente, pero la sensación es que podemos ganar".